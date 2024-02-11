Россияне используют на фронте Starlink – ГУР обнародовало доказательство

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило использование систем спутниковой связи Starlink российскими оккупантами на фронте.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Украинские разведчики опубликовали разговор захватчиков, свидетельствующий, что для налаживания доступа к Интернету терминалы Starlink установили, например, в подразделениях 83-й ОдшБР ВС РФ.

Оккупационные войска 83-й десантно-штурмовой бригады РФ действуют в Донецкой области вблизи Клищиевки и Андреевки.

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Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отметил, что масштаб использования россиянами терминалов Starlink на войне растет.

"Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств. Это начинает набирать системный характер", — заявил он.

Напомним, в SpaceX ответили на заявление об использовании Starlink россиянами в Украине.

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