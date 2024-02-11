Россияне используют на фронте Starlink – ГУР обнародовало доказательство

ГУР подтверждает использование оккупантами на войне спутниковой связи Starlink.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило использование систем спутниковой связи Starlink российскими оккупантами на фронте.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
Украинские разведчики опубликовали разговор захватчиков, свидетельствующий, что для налаживания доступа к Интернету терминалы Starlink установили, например, в подразделениях 83-й ОдшБР ВС РФ.
Оккупационные войска 83-й десантно-штурмовой бригады РФ действуют в Донецкой области вблизи Клищиевки и Андреевки.
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отметил, что масштаб использования россиянами терминалов Starlink на войне растет.
"Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств. Это начинает набирать системный характер", — заявил он.
Напомним, в SpaceX ответили на заявление об использовании Starlink россиянами в Украине.
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