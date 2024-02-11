Игнат прокомментировал ночную атаку РФ дронами на Украину

В ночь на 11 февраля российские войска атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed-136/131". Спикер Воздушных сил Юрий Игнат говорит, что для нас, к сожалению, это уже привычные цифры.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Имели и 90 "Шахедов" в новогоднюю ночь. 45 — это был рекорд позапрошлой новогодней ночи. Обычно противник атакует количеством 15-20 ежедневно и каждую ночь. 40 из 45 — это серьезный результат", - отмечает он.

Россияне запустили волнами "Шахеды" по двум направлениям, двигались они как обычно по тем маршрутам, которые разведали накануне, чтобы глубже пройти, как можно больше целей поразить.

"На этот раз чрезвычайно высокий показатель. Даже из тех 5, которые не в статистике сбитых, еще несколько не долетели до своих целей в результате определенных обстоятельств. Поэтому очень хороший результат ", — говорится в сообщении.

"Шахеды" остаются непростой целью, но благодаря опыту, умениям, дополнительному оборудованию все-таки дроны сбиваются.

"К сожалению, таких серьезных показателей нельзя достичь, когда атакуют прифронтовую зону, территории, прилегающие к линии фронта, потому что времени на сбитие мало. Мобильные огневые группы имеют ограниченный радиус действия, чтобы сбивать эти дроны. Поэтому, если враг атакует по войскам или по линии фронта, процент ущерба будет меньше", — указано в сообщении.

В то же время, сегодня почти все дроны были сбиты мобильными огневыми группами.

"Мы таким образом можем сэкономить зенитные управляемые ракеты среднего и малого радиуса действия", – резюмировал Игнат.

Отметим, в результате боевой работы сил ПВО уничтожено 40 дронов.

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