Ігнат прокоментував нічну атаку РФ дронами на Україну

У ніч проти 11 лютого російські війська атакували Україну ударними дронами типу "Shahed-136/131". Речник Повітряних сил Юрій Ігнат каже, що для нас, на жаль, це вже звичні цифри.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Мали і 90 "Шахедів" у новорічну ніч. 45 - це був рекорд позаминулої новорічної ночі. Зазвичай противник атакує кількістю 15-20 щодні і щоночі. 40 з 45 - це серйозний результат", - зазначає він.

Росіяни запустили хвилями "Шахеди" з двох напрямків, рухались вони як зазвичай по тих маршрутах, які розвідали напередодні, щоб якомога глибше пройти, якомога більше цілей уразити.

"Цього разу надзвичайно високий показник. Навіть з тих 5, які не є у статистиці збитих, ще кілька не долетіли до своїх цілей внаслідок певних обставин. Тому дуже гарний результат", - йдеться у повідомленні.

"Шахеди" залишаються непростою ціллю, але завдяки досвіду, вмінням, додатковому обладнанню все-таки дрони збиваються.

"На жаль, таких серйозних показників не можна досягти, коли атакують прифронтову зону, території, які прилягають до лінії фронту, бо часу на збиття мало. Мобільні вогневі групи мають обмежений радіус дії, щоб збивати ці дрони. Тому, якщо ворог атакує по військах чи по лінії фронту, відсоток збиття буле меншим", - вказано у повідомленні.

Водночас сьогодні майже всі дрони були збиті мобільними вогневими групами.

"Ми таким чином можемо заощадити зенітні керовані ракети середнього та малого радіусу дії", - резюмував Ігнат.

Зазначимо, у результаті бойової роботи сил ППО знищено 40 дронів.

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