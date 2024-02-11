ХАМАС мав командний тунель під штаб-квартирою ООН у Газі – відео

Ізраїльські війська виявили мережу тунелів бійців ХАМАСу під штаб-квартирою агентства ООН для допомоги палестинським біженцям у Газі (UNRWA).

Про це пише Reuters.

Зазначається, що впродовж останніх двох тижнів сили оборони Ізраїлю провели низку рейдів на об'єктах терористів ХАМАС у північній та центральній частинах Гази.

"Довжина тунелю становить 700 метрів, а глибина – 18 метрів, в ньому розташовані кілька стійких до вибуху дверей. Тунель оснащений електромережею, що підключена до штаб-квартири UNRWA у Газі, тобто Агентство ООН забезпечувало тунель електроенергією", - йдеться у повідомленні.

За даними Ізраїлю, тунель служив "значним активом військової розвідки ХАМАСу". Армія оприлюднила відео зі схемою, яка показує зʼєднання під обʼєктами агентства, стверджуючи, що це доказ того, що ХАМАС використовує інфраструктуру агентства ООН.

These findings were found within @UNRWA facilities:



Acting on ISA intelligence, the forces discovered a tunnel shaft near an UNRWA school, leading to an underground terrorist tunnel beneath UNRWA's main headquarters. The forces found electrical infrastructure inside the tunnel… pic.twitter.com/n5EWJpyI4o — Israel Defense Forces (@IDF) February 10, 2024

У Газі UNRWA керує школами, клініками первинної медичної допомоги та іншими соціальними службами, а також розподіляє допомогу, описуючи свою діяльність як суто гуманітарну.

Журналісти під час поїздки увійшли до шахти біля школи на периферії комплексу ООН, спустившись до облицьованого бетоном тунелю.

"Двадцять хвилин ходьби через задушливий, жаркий, вузький і часом звивистий прохід привели їх під штаб-квартиру UNRWA", – сказав підполковник ЦАХАЛу.

У Тунелі було офісне приміщення зі сталевими сейфами, які були відкриті та спорожнені. Одна велика камера була заповнена комп’ютерними серверами, інша – промисловими батарейними блоками.

"Звідси все ведеться. Вся енергія для тунелів, якими ви проходили, йде звідси. Це одне з центральних командувань розвідки. Це місце є одним із підрозділів розвідки ХАМАС, де вони керували більшою частиною бойових дій", - прокоментував ізраїльський військовий.

У своїй заяві UNRWA стверджує, що покинуло штаб-квартиру 12 жовтня, через п’ять днів після початку війни, і тому "не може підтвердити чи іншим чином прокоментувати" ізраїльську знахідку.

"UNRWA не має військового досвіду та досвіду з питань безпеки, а також не має можливості проводити військові інспекції того, що знаходиться або може бути під його приміщеннями", - йдеться в заяві.

"Ми знаємо, що у них (ХАМАС - ред.) є люди, які працюють в UNRWA. Ми хочемо, щоб кожна міжнародна організація працювала в Газі. Це не проблема. Наша проблема — ХАМАС", — сказав підполковник ЦАХАЛу журналістам.

UNRWA – агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (БАПОР, англ. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) – агентство ООН, яке підтримує допомогу та людський розвиток палестинських біженців.

Нагадаємо, Ізраїль висунув вимогу звільнити генсека ООН Антоніу Гутерріша після звинувачень в тому, що 12 співробітників агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA) були причетні до насильницького нападу ХАМАС 7 жовтня.

Читайте також: