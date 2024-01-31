Ізраїль вимагає відставки очільника ООН Гуттеріша: яка причина

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Антоніу Гутерріш має піти у відставку з поста генерального секретаря ООН.

Ізраїль висунув вимогу звільнити генсека ООН Антоніу Гутерріша після звинувачень Ізраїлю в тому, що 12 співробітників Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР) були причетні до насильницького нападу ХАМАС 7 жовтня.

Про це повідомляє Politico.

"Звичайно, він несе відповідальність як генеральний секретар ООН. Гутерріш має піти у відставку або ООН має замінити його", - сказав Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

Ізраїль сварився з ООН протягом кількох місяців після того, як у жовтні Гутерріш заявив, що атака ХАМАСу "не відбулася у вакуумі", і звинуватив Ізраїль у проведенні "56 років задушливої ​​окупації".

Після того, як Міжнародний суд ООН дорікнув Ізраїлю за його бомбардування Гази, що досі тривають, але не закликав до припинення вогню — Ізраїль звинуватив десяток співробітників ООН в участі в нападі ХАМАС.

БАПОР заперечує, що свідомо допомагав ХАМАСу чи будь-якій іншій бойовій групі. Там обіцяють ретельно розслідувати звинувачення та притягнути персонал до відповідальності. Вже минулого тижня ООН звільнила дев’ятьох звинувачених співробітників.

"Огидні передбачувані дії цих співробітників повинні мати наслідки. Щоденне виживання двох мільйонів мирних жителів Гази залежить від критичної допомоги БАПОР", - сказав Гуттеріш.

Ізраїль поки що публічно не надав доказів своїх звинувачень. Перший дипломат США Ентоні Блінкен заявив у понеділок, що звинувачення "дуже заслуговують довіри ", хоча офіційні особи США "не мали можливості розслідувати [звинувачення] самі".

"Ми зберемо ці докази та надішлемо їх до всіх інших країн, таких як США та Німеччина. Гутерріш проігнорував багато скарг та інформацію щодо поведінки організації з надання допомоги, а також ознаки співпраці з ХАМАС", - заявив Кац.

За його словами "БАПОР — це не частина рішення, а частина проблеми". Тож "необхідно створити нове агентство для реконструкції Гази, у якому арабські держави мають бути залучені більше, ніж раніше".

"Ми не говоримо про окремих осіб", — сказав Кац. Натомість Ізраїль стверджує, що БАПОР "майже повністю співпрацює з ХАМАС".

БАПОР керує школами, медичними клініками та програмами допомоги в таборах для біженців у Газі, на Західному березі, Сирії, Лівані та Йорданії. Тільки в секторі Газа працює 13 000 співробітників організації.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не збирається виводити свої війська з Сектора Гази після закінчення операції проти бойовиків угруповання ХАМАС.

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