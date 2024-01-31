Израиль требует отставки главы ООН Гуттериша: в чем причина

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что Антониу Гутерриш должен уйти в отставку с поста генерального секретаря ООН.

Израиль потребовал уволить генсека ООН Антониу Гутерриша после обвинений Израиля в том, что 12 сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) были причастны к насильственному нападению ХАМАС 7 октября.

Об этом сообщает Politico.

"Конечно, он несет ответственность как генеральный секретарь ООН. Гутерриш должен уйти в отставку или ООН должен заменить его", — сказал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

Израиль ссорился с ООН в течение нескольких месяцев после того, как в октябре Гутерриш заявил, что атака ХАМАСа "не состоялась в вакууме", и обвинил Израиль в проведении "56 лет удушающей оккупации".

После того, как Международный суд ООН упрекнул Израиль за его продолжающиеся бомбардировки Газы, но не призывал к прекращению огня — Израиль обвинил десяток сотрудников ООН в участии в нападении ХАМАС.

БАПОР отрицает, что сознательно помогал ХАМАС или любой другой боевой группе. Там обещают тщательно расследовать обвинения и привлечь сотрудников к ответственности. Уже на прошлой неделе ООН уволила девять обвиняемых сотрудников.

"Отвратительные предполагаемые действия этих сотрудников должны иметь последствия. Ежедневное выживание двух миллионов мирных жителей Газы зависит от критической помощи БАПОР", — сказал Гуттериш.

Израиль пока публично не предоставил доказательств своих обвинений. Первый дипломат США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что обвинения "очень заслуживают доверия", хотя официальные лица США "не имели возможности расследовать [обвинения] сами".

"Мы соберем эти доказательства и пришлем их во все другие страны, такие как США и Германия. Гутерриш проигнорировал многие жалобы и информацию о поведении организации по оказанию помощи, а также признаки сотрудничества с ХАМАС", — заявил Кац.

По его словам, "БАПОР — это не часть решения, а часть проблемы". Так что "необходимо создать новое агентство для реконструкции Газа, в котором арабские государства должны быть привлечены больше, чем раньше".

"Мы не говорим об отдельных лицах", — сказал Кац. Израиль же утверждает, что БАПОР "почти полностью сотрудничает с ХАМАС".

БАПОР руководит школами, медицинскими клиниками и программами помощи в лагерях для беженцев в Газе, Западном берегу, Сирии, Ливане и Иордании. Только в секторе Газа работает 13 тысяч сотрудников организации.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не собирается выводить свои войска из Сектора Газа по окончании операции против боевиков группировки ХАМАС.

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