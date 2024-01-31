Очільник ЦРУ прогнозує важкий рік для України

Диктатор Путін переконаний, що час на його боці.

Нинішній 2024-й буде важким для України у війні. Українській армії варто спробувати продемонструвати російському президенту- диктатору Володимиру Путіну, що час не на його боці.

Таку думку йдеться у колонці для Foreign Affairs висловив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.

"Цей рік, імовірно, буде важким на полі бою в Україні, випробуванням на витривалість, наслідки якого виходитимуть далеко за межі героїчної боротьби країни за збереження своєї свободи та незалежності", - заявив очільник ЦРУ.

Він наголошує, що кремлівський "фюрер" відновлює оборонне виробництво за допомогою критично важливих компонентів із Китаю, а також зброї та боєприпасів з Ірану та Північної Кореї. В цей момент він продовжує думати, що час на його боці і він навіть може повністю знищити Україну та виснажити її західних союзників.

"Завдання України полягає в тому, щоб подолати зарозумілість Путіна та продемонструвати високу ціну для Росії продовження конфлікту, не лише досягаючи прогресу на передовій, але й завдаючи глибших ударів по них та досягаючи стабільних успіхів у Чорному морі", - зауважує Бернс.

Очільник ЦРУ припускає, що російський диктатор може активізувати свої залякування ядерною зброєю, тому виключати ескалацію не можна. Але, резюмував Бернс, "було б безглуздо боятися цього".

Нагадаємо, директор ЦРУ також заявляв, що США "заб'ють у власні ворота", припинивши допомогу Україні. Він зазначив, що Росія вже програла війну у багатьох аспектах, бо втратила понад 315 тисяч російських військових і дві третини танків від свого довоєнного парку. Росія навіть не наблизилась до своєї мети захопити Київ та підкорити Україну.

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