Чутки про "звільнення" Залужного: що відомо про гучний скандал, реакція головкома і обурення політиків 

Ввечері 29 січня Мережу збурила інформація про "звільнення" головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Повідомлення про нібито його усунення з посади з'явилися у різних Telegram-каналах та у соцмережах українських політиків та журналістів. Втім, Офіс президента ці чутки спростував.

Все, що відомо про "відставку" головнокомандувача Збройних сил, - у матеріалі ТСН.ua.

Перші дзвіночки про "відсторонення" Залужного

Чутки про можливість "заміни військового керівництва" України на чолі з Валерієм Залужним ходять вже кілька місяців - особливо вони загострилися минуло літа - тоді стало зрозуміло, що контрнаступ на півдні пішов не так, як планувалося. Тоді й заговорили про нібито конфлікт між президентом і головкомом. Втім, усе спростував керівник ОП Андрій Єрмак, запевнивши, що Залужний - людина Зеленського, яка має важливіші завдання, ніж політичні інтриги.

Втім, одним із серйозних приводів до розмов про напруженість між Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ стали колонка та інтерв'ю останнього журналу The Economist у листопаді 2023-го, в яких він заявив, що ситуація на фронті зайшла у "глухий кут". Відповідь глави держави не забарилася: він різко відкинув тезу головкома та заявив, що "це не патова ситуація".

Вже за кілька днів президент без повідомлення звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка, якого вважали наближеним до Залужного. Водночас в іноземних ЗМІ зʼявилися припущення про можливу відставку й самого головнокомандувача.

Крім того, західні меді почали писати про те, що закиди Зеленського до Залужного сигналізують про "розкол в українському керівництві" - військовому і цивільному. NYT назвало напруженості між президентом і командувачем Збройних сил "яскравим публічним докором".

Вже під час під час великої пресконференції 19 грудня глава держави запевнив, що із Валерієм Федоровичем у нього робочі відносини. На запитання, то змінить він головкома ЗСУ чи ні, Зеленський відповів: "Планую працювати". Втім, наголосив, що має очікування. Зокрема, чекає на "дуже конкретні речі на полі бою".

Своєю чергою, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що питання заміни головнокомандувача ЗСУ навмисне розкачують як внутрішньо, так і зовнішньо.

Нові чутки про "звільнення" Залужного

Ввечері 29 січня різні Telegram-канали та медіа активно почали писати про начебто звільнення головнокомандувача ЗСУ. Зокрема, видання "УП" з посиланням на свої джерела в РНБО повідомляло, що нібито Залужному була запропонована інша посада: "Його викликали і запропонували іншу посаду. Можливо, послом кудись підеш. Він відмовився. Указу немає".

Тим часом "Дзеркало тижня" з посиланням на зв'язки в ОП та в оточенні Залужного писало, що нібито Зеленський зустрічався з командувачем ЗСУ щодо питання відставки та навіть запропонував написати рапорт на звільнення. Втім, головком його не писав і "не має наміру цього робити". До слова, для зняття Залужного з посади указом президента необхідно подання міністра оборони Рустема Умєрова.

А "Інтерфакс-Україна" повідомило, що домовленість про можливе звільнення командувача Збройними силами "було досягнуто під час зустрічі Залужного з президентом Володимиром Зеленським".

Інформацію про нібито усунення головнокомандувача також оприлюднювали чинні депутати Олексій Гончаренко та Вікторія Сюмар, колишній нардеп Борислав Береза і журналісти Юрій Бутусов та Роман Цимбалюк тощо. За їхніми даними, нібито указ президента ще не був оприлюднений. Втім, "тривають консультації з іноземними партнерами". Основним претендентом на крісло називали чинного очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Слід зауважити, що кількома днями раніше нардепка від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла, яка відома "наїздами" на головнокомандувача Залужного, назвала трьох претендентів на заміну головкома ЗСУ. За її словами, у крісло головкома можуть сісти або 38-річний голова ГУР Кирило Буданов, або 44-річний генерал-десантник Євген Мойсюк, або 58-річний командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Реакція ОП на повідомлення про "усунення" головкома

Міфи про "звільнення" Залужного напередодні ввечері розвінчав прессекретар президента Сергій Никифоров. На запитання "УП" він відповів: "Точно ні". Крім того, видання наголосило, що станом на 19:30 їхні джерела в Офісі Зеленського повідомили, що інформація про нібито усунення головнокомандувача ЗСУ - це неправда.

Крім того, "24 Канал" з посиланням на Никифорова також повідомив, що наразі про це звільнення не йдеться: "Я заперечую звільнення Залужного. Телеграм-канали помиляються, предмету розмови немає".

До слова, Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні нічого не згадав про "звільнення Валерія Залужного".

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Реакція Залужного на свою "відставку"

Перша реакція головнокомандувача на чутки у Мережі з'явилася вночі 30 січня. Втім, Залужний не обмовився й словом, а натомість опублікував фото з керівником Генерального штабу Сергієм Шапталою.

Скрин допису Валерій Залужного

Реакція політиків на "звільнення" Залужного

Після офіційного коментаря з Офісу президента про те, що Залужний з посади не йде, Марʼяна Безугла виступила з вимогою звільнити головкома та знову втрапила у скандал. У своєму Facebook депутатка висловила думку, що ця відставка - "це шанс на план 2024". Крім того, вона заявила, нібито головнокомандувач ЗСУ має "проблеми з алкоголем" і навіть натякнула, шо це стосується всього українського генералітету.

Своєю чергою, колега Безуглої по партії "Слуга народу" Юлія Яцик у коментарях закликала Безуглу саму "зав'язувати і з алкоголем, і з важкими наркотиками".

Тим часом мер Львова Андрій Садовий наголосив на тому, шо варто довіряти лише офіційним джерелам та не забувати про інформаційну гігієну.

"Прошу керівника Управління освіти Андрія Закалюка запровадити урок інформаційної гігієни для школярів. Як бачимо, сьогодні це таке ж питання національної безпеки", - написав львівський міський голова.

Депутат і секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі "Еспресо.TV" заявив, що ситуація зі "звільнення" головнокомандувача - гра з народом.

"Якби вони на 100% відповіли, що ніхто Залужного не знімав з посади, у це можна було б повірити. Вони вже граються з народом, це така собі історія, не дуже хороший цей меседж", - наголосив Костенко.

Журналіст та військовий Вахтанг Кіпіані заявив: "Армія не заслужила цього комунікаційного скотства".

"Відставка" головкома грає на руку Кремлю

Аналітики американського Інститу вивчення війни (ISW) вважають, що чутки про нібито звільнення Залужного допомагають Росії вести інформаційну кампанію проти України.

"Російські джерела користуються чутками про "звільнення" або "відставку" Залужного для продовження низки інформаційних операцій про внутрішні українські справи, які вони ведуть протягом певного часу", - йдеться у звіті ISW.

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