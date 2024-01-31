Гороскоп для Скорпіонів на 2024 рік: що карти Таро віщують

Карти Таро - давня система для ворожіння майбутнього, яка набула особливої популярності протягом останніх десятиліть. Вона дозволяє дізнатися, що ж ви насправді відчуваєте, подолати власні страхи та виклики, замислитися над минулим та зазирнути у ймовірне майбутнє. Тому езотерикиня Олена Кузьмич підготувала для вас прогноз за картами Таро для Скорпіонів на 2024 рік.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта року "Туз мечів"

Ця карта свідчить про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Ця карта натякає на позбавлення від ілюзій, розуміння подальшого шляху, логічне пояснення подій, розуміння того, що добре, а що ні, зіткнення з реальністю, аналіз мотивацій, гостроту розуму.

Зараз щось у вашій душі потребує вирізнитися з натовпу, можливо, йдеться і про потребу у справедливості. Але варто розуміти, що одразу це неможливо. Також ця карта символізує логіку та впевненість у собі в момент труднощів. Вірте в себе, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готові до дій та усвідомлюйте свої можливості.

Настав час подивитися правді у вічі та відмовитися від розчарувань минулого, бо інакше ви не зможете рухатися далі. Це карта стійкості, рішучої та максимальної чесності. Якщо ви можете прояснити ситуації та розвіяти сумніви, то дорога буде для вас відкрита.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта року "Четвірка жезлів"

Ця карта свідчить про свято, радість, несподіванки та свободу. Також вона розповідає про успішне завершення справ, радісні події, гармонію у справах, гордощі за свої досягнення, звільнення від відповідальності, внутрішній спокій та умиротворення, радість спілкування, відчуття безпеки.

Настає час радощів та веселощів. Прийде гармонія, а разом з нею і кращі часи. Будьте впевненими у своїх намірах, зараз ви наблизилися до моменту успішного завершення справи і можете сміливо насолоджуватися результатом.

Також ця карта вказує на відчуття живої симпатії. Зараз внутрішня дитина підштовхує вас зняти личину дорослої людини і повністю віддатися веселощам. Смійтеся частіше, вирушайте назустріч новим пригодам і випромінюйте тепло власної душі.

Прогноз Таро на фінанси

Карта року "Паж кубків"

Ця карта повідомляє про душевні пориви, чуттєвість та сприйнятливість. Зараз потрібно у справах демонструвати свої почуття, довіряти своїй інтуїції, йти за творчими ідеями та прощати інших людей.

Ця карта підказує про початок чогось нового, але варто бути обережними. Нині потрібно додати більше творчості у ваше життя. Пориньте головою у справи та отримайте значний результат.

Також помізкуйте над тим, що ви вносите в свою справу та якого результату очікуєте. Трішки сміливих фантазій вам не завадить.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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