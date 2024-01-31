Гороскоп для Терез на 2024 рік: що карти Таро віщують

Карти Таро — найоб'єктивніше дзеркало наших страхів, бажань та комплексів. Читаючи карти, ви зможете побачити себе в істинному світлі завдяки символічній мові Таро. Іноді вам може не сподобатися те, що ви побачите, але в цьому і полягає об'єктивність карт Таро, які, як вважається, кажуть тільки правду.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта року "Вісімка кубків"

Ця карта свідчить про важливість зміни напрямку, прорив та відмову від чогось. Також вона розповідає про можливі нові обв'язки, звикання до нового стилю життя, ухиляння від проблем, подорож всередину себе, пошук духовної істини, розуміння того, що настав час змін, бажання до кращого.

Також ця карта означає перехідний період. Зараз чудовий час, щоб все кинути та почати рухатися у правильному напрямку або змінити свої життєві пріоритети.

Нині ваше коло життєвого балансу порушене. Ця карта підказує, що попри наше тверде переконання в тому, що у нас в сім'ї та коханні все гаразд, все йде не так добре, як нам здається на перший погляд. Якщо ми поглянемо довкола себе, то зможемо відновити нашу властивість долати перешкоди.

Слід запам'ятати, що в житті немає нічого постійного, окрім самих змін. І саме ця карта нагадує нам, що все тече та все змінюється. Від нас йдуть близькі люди, ми когось кидаємо. І ця карта позначає "контрольний пункт" цих змін. Тому добряче обдумуйте те, що відбувається, ваші почуття та страхи, щоб об'єктивно оцінити те, що відбувається довкола.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта року "Паж жезлів"

Ця карта розповідає новий погляд на речі, ентузіазм та шанс. Вона свідчить про бажання йти у новому напрямку, радісно сприймати нові пропозиції, творчий ентузіазм, чесність у справах, перевірку власних сил.

Ця карта підказує, що слід розпочати власну справу, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами та отримати натхнення від можливих перспектив. Подивіться на ситуацію під іншим кутом зору. Додайте більше оптимізму та пристрасті. Відкрийте себе цим почуттям, отримайте задоволення від життя і чим більше впевненості та натхнення ви вкладете у свою справу, тим більшого успіху доб'єтеся. Слід першим простягнути руку і проявити волю, щоб досягнути бажаного.

Прогноз Таро на фінанси

Карта року "Паж кубків"

Ця карта розповідає про сприйняття, чуттєвість та душевні пориви. У вашій справі допоможе демонстрація почуттів, справжні пориви, довіра своїй інтуїції, початок чогось нового.

"Паж кубків" символізує емоційну чуттєвість з позитивного боку. Потрібно більш сприймати потреби інших людей, а також внести творчу жилку у вашу роботу. Подумайте, що ви вносите у свою справу, а що - ваші партнери.

Попереду вас чекають нові перемоги і ви з головою поринете у справи.

Також читайте Таропрогноз на 2024 рік: що карти нам віщують

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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