Гороскоп для Весов на 2024 год: что карты Таро предвещают

Карты Таро – самое объективное зеркало наших страхов, желаний и комплексов. Читая карты, вы сможете увидеть себя в истинном свете благодаря символическому языку Таро. Иногда вам может не понравиться то, что вы увидите, но в этом и состоит объективность карт Таро, которые, как полагают, говорят только правду.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта года "Восьмерка кубков"

Эта карта свидетельствует о важности изменения направления, прорыве и отказе от чего-либо. Также она рассказывает о возможных новых обязанностях, привыкания к новому стилю жизни, уклонению от проблем, путешествию внутрь себя, поиску духовной истины, пониманию того, что пришло время перемен, желания к лучшему.

Эта карта также означает переходный период. Сейчас отличное время, чтобы все бросить и начать двигаться в правильном направлении или изменить свои жизненные приоритеты.

В настоящее время ваш круг жизненного баланса нарушен. Эта карта подсказывает, что, несмотря на наше твердое убеждение в том, что у нас в семье и любви все хорошо, все идет не так хорошо, как нам кажется на первый взгляд. Если мы посмотрим вокруг себя, то сможем восстановить наше свойство преодолевать препятствия.

Следует запомнить, что в жизни нет ничего постоянного, кроме самих перемен. И именно эта карта напоминает нам, что все течет и меняется. От нас уходят близкие люди, мы кого-то бросаем. И эта карта обозначает контрольный пункт этих изменений. Поэтому хорошо обдумывайте происходящее, ваши чувства и страхи, чтобы объективно оценить происходящее вокруг.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта года "Паж жезлов"

Эта карта рассказывает новый взгляд на вещи, энтузиазм и шанс. Она свидетельствует о желании идти в новом направлении, радостно воспринимать новые предложения, творческий энтузиазм, честность в делах, проверку собственных сил.

Эта карта подсказывает, что следует начать собственное дело, исследовать все открывающиеся перед вами возможности и получить вдохновение от возможных перспектив. Посмотрите на ситуацию с другой точки зрения. Добавьте больше оптимизма и страсти. Откройте себя этим чувством, получите удовольствие от жизни и чем больше уверенности и вдохновения вы вложите в свое дело, тем большего успеха добьетесь. Следует первым протянуть руку и проявить волю, чтобы добиться желаемого.

Прогноз Таро на финансы

Карта года "Паж кубков"

Эта карта рассказывает о восприятии, чувственности и душевных порывах. В вашем деле поможет демонстрация чувств, подлинные порывы, доверие своей интуиции, начало чего-то нового.

"Паж кубков" символизирует эмоциональную чувственность с положительной стороны. Нужно воспринимать более нужды других людей, а также внести творческую жилку в вашу работу. Подумайте, что вы вносите в свое дело, а что – ваши партнеры.

Впереди вас ждут новые победы и вы с головой погрузитесь в дела.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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