Гороскоп для Дев на 2024 год: что карты Таро предвещают

Карты Таро — это бревно из 78 карт, появившееся в Средневековье, и используется в настоящее время преимущественно для гадания. Карты Таро являются системой графических образов, которые могут быть оформлены как бревно карт, когда они используются для игры или гадания.

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Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта года "Колесница"

"Колесница" принадлежит к старшим арканам, то есть большим тайнам карт Таро. Она свидетельствует о силе воли, честности, смелости и определенном упрямстве в действиях. Также она рассказывает о рывке вперед, контроле над мыслями и чувствами, достижениях успеха, духовных поисках и т.д. В то же время она может указывать на погоню "за двумя зайцами", сексуальную силу и рискованную авантюру в отношениях, где вы хотите победить любой ценой.

Эта карта Таро подсказывает, что ключом к успеху может стать очень сильная самомотивация или ваше личное упрямство. Также вы можете встретить человека, который станет олицетворением этих черт характера и очень вас привлекает.

Эта карта также говорит, что следует переоценить ваши отношения с другими людьми. Возможно, борьба за сердце будет очень конкурентной. Тогда следует взять жизнь в свои руки и избавиться от соперников. Правда, контролировать всех и все тоже не стоит.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта года "Шестерка жезлов"

Эта карта принадлежит к младшим арканам Таро, то есть тайнам Таро, также она представляет стихию жезлов, символизирующую страсть и смелость, желание действовать и изменять окружающую реальность. Время побед близко. "Шестерка жезлов", принадлежащая младшим арканам Таро, сообщает, что вскоре вы получите признание, победы и награды.

Вы окажетесь в центре внимания, а ваш тяжелый труд будет завершен. Правда, гордость мешает вам смотреть правде в глаза. Чтобы побеждать, не стоит заниматься самолюбованием, вы может изрядно шлепнуться с вершины, которую завоевали. Немножко смирения ради побед тоже не помешает. Смело смотрите вперед, но будьте осторожны, потому что триумф всегда граничит с проблемами.

Прогноз Таро на финансы

Карта года "Паж пентаклей"

В течение следующей недели ситуацию по финансам и деньгам описывает карта Таро, которая называется "Паж пентаклей". Эта карта тоже относится к придворным картам или картам двора и представляет стихию пентаклей, которая "отвечает" за средства и финансов.

Она говорит, что пришло время стиснуть зубы, поставить перед собой достаточно реальные задачи и начать новый проект. Перед вами открывается новый горизонт возможностей, а ваша задача не упустить их из виду. Эта карта свидетельствует о том, что сейчас хороший период, чтобы решиться сменить профессию или начать что-то кардинально новое для вас.

Также оглянитесь вокруг, возможно, рядом с вами человек, имеющий практический взгляд на жизнь. Она поможет вам с вашими новациями и начинаниями.

Сейчас время для того, чтобы попробовать себя. Вы должны убедиться, что можете продвинуться дальше. Тщательно планируйте дела и добивайтесь результата. Не откладывайте завтра то, что можно сделать именно сегодня. Однако будьте осторожны и помните не только о своих интересах.

Попытайтесь радоваться новой возможности и шансам, которые предлагает вам жизнь. Будьте открыты для ценного опыта.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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