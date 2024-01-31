Гороскоп для Раков на 2024 год: что карты Таро предвещают

Карты Таро – древняя система для гадания будущего, которая приобрела особую популярность в течение последних десятилетий. Она позволяет узнать, что же вы действительно чувствуете, преодолеть собственные страхи и вызовы, задуматься над прошлым и заглянуть в вероятное будущее. Поэтому эзотерик Елена Кузьмич подготовила для вас прогноз по картам Таро для Раков на 2024 год.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта года "Шестерка кубков"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро, рассказывает о ностальгии, игривости и определенной инфантильности. Эта карта советует для продвижения в отношениях принять своего внутреннего ребенка, положительно относиться к жизни, немного задумываться о прошлом, ведь в нем кроются подсказки к нашему будущему.

Напомните себе и партнеру сентиментальные моменты, которые бывали у вас раньше. Примиритесь с тем, что вам не нравится в отношениях, ведь людей менять очень тяжело, а об особенностях следовало договариваться "на берегу".

Найдите в себе немного юношеского пыла, берите ответственность за свой выбор, положительно относитесь к другим людям и впустите в свою жизнь любовь.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта года "Туз пентаклей"

Эта карта сообщает о процветании, плодородии, но и реализме. Эта карта свидетельствует о практических достижениях и осознанных результатах, доверии в любой ситуации, поиске счастья и богатства, погружении в реальный мир.

Нужно научиться извлекать успех из всего. Сейчас не пора строить воздушные замки, нужно создавать надежные планы и тщательно прорабатывать все детали. Используйте свои практические знания и умения для себя и своего будущего. Речь идет о новых начинаниях, но приземленных, практичных и доступных. Начните действовать уже сейчас, чтобы добиться результатов.

Также эта карта подсказывает, что вы перестали думать о своих духовных потребностях и сконцентрировались на деньгах и материальных благах.

Прогноз Таро на финансы

Карта года "Восьмерка кубков"

Не беспокойтесь о том, куда приведет вас отдельный шаг. Только тот, кто смотрит далеко, находит верный путь.

Для того чтобы развиваться финансово, прежде всего освободитесь от старой "трясины". И только тогда — смело шагайте вперед. Вы об этом не пожалеете. Попытайтесь то, на что раньше не решались. Но сначала немного погуляйте в одиночестве и хорошенько все обдумайте.

Подумайте о том, что держит вас за предыдущие провалы. Можете ли вы освободиться от этих ограничений. Перед вами стоит вполне достижимая цель, но нужно освободиться от старых представлений и привычек. Проложите новый путь, даже если сначала он будет трудным. Помните о том, что мужество – это страх, прочитавший молитву.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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