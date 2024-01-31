Гороскоп для Тельцов на 2024 год: что карты Таро предвещают

Карты Таро, появившиеся несколько веков назад, уже завоевали многочисленных поклонников среди разных слоев общества. Они озвучивают своеобразные подсказки судьбы и предупреждения, но прислушиваться ли к ним — решает сам человек.

Сейчас существует несколько тысяч видов карт Таро, поэтому вы легко сможете их приобрести, если пожелаете овладеть этим искусством.

Предлагаем узнать, что ожидает Тельцов в 2024 году с помощью тарологического прогноза от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта года "Тройка жезлов"

Эта карта Таро свидетельствует о прозорливости, экспансии, исследованиях, созерцаниях. Она рассказывает о достижении вершины, уверенности в завтрашнем дне, поиске новых возможностей, желании следовать новым ориентирам, знаниям, когда нужно действовать, предвидению будущих событий, началу нового путешествия, осознанию своих намерений, пониманию смысла своих действий.

Это очень творческая карта, призывающая исследовать собственные возможности. Сейчас вы преодолели определенный этап в своей жизни, поэтому следует оглянуться вокруг, что двигаться дальше, прежде чем выбрать новый путь.

Сейчас пора подумать, что вам нужно, а от чего следует избавиться. Следует применить свои знания об этом мире и показать другим, что вы знаете, куда двигаться дальше. Вы должны смело двигаться вперед.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта года "Двойка жезлов"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам Таро, то есть указывает на довольно бытовые вещи, рассказывает о достижениях, смелости, мирских желаниях и личной силе. Эта карта сообщает об определенном ощущении всесилия, убеждении других людей в своих талантах, смелое отстаивание собственной позиции, демонстрацию деловых качеств, гибкость и напор, оперативный подхват новых идей, расширение горизонтов, испытание на зрелость идей.

Она акцентирует внимание на необходимости отстаивать собственные интересы и желании найти свой собственный уровень силы. Вы уверены, что можете сделать больше, чем вы делали до того, что не способны были раньше.

Однако следует быть очень осторожными, потому что этот путь ведет к гордости. Полученные власти и могущество могут затмить ваши истинные потребности и цели. Пора проявить инициативу и осуществить свои намерения. В течение лета 2021 года вы должны показать, что вы — та сила, с которой следует считаться, поэтому смело берите быка за рога и помните, что сила вселенной течет через вас.

Прогноз Таро на финансы

Карта года "Тройка пентаклей"

Эта карта говорит о профессионализме, работе в команде и важности планирования. Речь идет о профессиональном росте, получении материальных благ, четкой стратегии, осознании своего потенциала, сотрудничестве со многими людьми и необходимости командного духа. Сейчас важно, чтобы другие осознали ваше мастерство, возможности строить грамотную стратегию, умение успешно сотрудничать с людьми. Если вы хотите получать больше средств – научитесь разбираться в деталях.

Успех будет результатом планирования и работы в команде. Объединяйтесь с другими людьми, чтобы сделать что-нибудь стоящее. Сконцентрируйтесь на собственных знаниях. Также говорится, что в скором времени вы присоединитесь к важному проекту, в котором вы очень заинтересованы.

Подумайте о создании правильной атмосферы в команде. Гордитесь своими достижениями и радуйтесь талантам и умениям.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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