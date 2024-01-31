Гороскоп для Овнов на 2024 год: что карты Таро предвещают

Возраст карт Таро составляет более полтысячи лет, однако до сих пор они не потеряли своей актуальности, а трансформировались не только в инструмент гадалок и читателей Таро, но в рабочий инструмент для психологов. Уместно иметь и дома колоду карт Таро, чтобы время от времени заглядывать в вероятное будущее. Предсказывающие карты Таро в гороскопе для Овнов на 2024 год — читайте в тарологическом прогнозе от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта года "Тройка кубков"

Эта карта говорит о дружбе, командном духе и плодородии. Она свидетельствует о том, что отношения следует расценивать не только как секс, но и дружбу. Вам следует стать единомышленниками и партнерами с вашей второй половинкой.

Также эта карта повествует и о том, что свои чувства следует распределять с друзьями. Она говорит, что следует научиться делиться своими радостями и оптимизмом с другими. Сосредоточьтесь на эмпатии.

Пора строить совместные планы с партнером, делиться душевной гармонией и обновленными чувствами.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта года "Король пентаклей"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам, рассказывает о надежности, материализме, поддержке и выдержке. Она сообщает о харизматической личности, деловом лидере, финансовом консультанте. Когда появляется эта карта, то речь идет о практичности, стабильности, решительности, компетентном и серьезном подходе, ответственной жизненной позиции.

Эта карта рассказывает о людях, которые добились успеха, избавились от комплексов и получить свойство быть на шаг впереди других. Он умеет действовать решительно и надежен, как скала. Наслаждайтесь своим делом и гордитесь своими достижениями. Вы погоните плоды своей деятельности, добьетесь понимания и выйдете на верхнюю степень своей карьеры. У вас хватит энергии, уверенности и харизмы, чтобы справиться с любой ситуацией.

Прогноз Таро на финансы

Карта года "Паж мечей"

Эта карта говорит о внимательности, готовности к действиям, логике и остром разуме, мудрости, которая основана на опыте, выражении своих планов, поиске фактов, озвучении своих планов, новых идеях, честном взгляде на жизнь, молодости души.

Однако в то же время следует быть готовыми к испытаниям судьбы. Они могут быть непредсказуемыми, но сейчас следует ожидать любого решения событий. Продемонстрируйте силу собственного ума. Нужно научиться решать сложные задачи и испытывать силу воли. Следует увидеть истину, противодействовать страхам.

Учитесь дальше и сохраняйте здравое мышление. Уверенно смотрите в будущее. Иногда следует спросить совета у других.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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