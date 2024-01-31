Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Представитель Республиканской партии Клаудия Тенни выдвинула бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за Соглашение Авраама в 2020 году.

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Об этом сообщает Fox News.

Пенни утверждает, что именно Трамп сыграл важную роль в содействии заключению первых новых мирных соглашений на Ближнем Востоке почти за 30 лет. В этом контексте она упомянула о Израильско-эмиратском мирном договоре 2020 года.

"Десятилетиями бюрократы, "профессионалы" внешней политики и международные организации настаивали на том, что дополнительные мирные соглашения на Ближнем Востоке невозможны без разрешения израильско-палестинского конфликта", — сказала она.

Пенни утверждает, что Трамп доказал обратное.

"Для меня большая честь выдвинуть кандидатуру бывшего президента Дональда Трампа, и я стараюсь, чтобы он получил признание, которого он заслуживает", — добавила представитель Республиканской партии.

Отметим, что это не первый раз, когда Дональда Трампа выдвигают на премию за Соглашение Авраама, но ни разу он его не получил.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Чехии Петр Павел считает, что странам Европы следует быть готовыми к возможной победе 45 президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на выборах.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер Венгрии Виктор Орбан сделал несколько комплиментарных заявлений по поводу экспрезидента США Дональда Трампа, и рассказал о его "миротворчестве".

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