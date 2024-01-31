Трампа висунули на Нобелівську премію миру

Представниця Республіканської партії Клаудія Тенні висунула колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за Угоду Авраама 2020 року.

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Про це повідомляє Fox News.

Пенні стверджує, що саме Трамп зіграв важливу роль у сприянні укладенню перших нових мирних угод на Близькому Сході за майже 30 років. У цьому контексті вона згадала Ізраїльсько-еміратський мирний договір 2020 року.

"Десятиліттями бюрократи, "професіонали" зовнішньої політики та міжнародні організації наполягали на тому, що додаткові мирні угоди на Близькому Сході неможливі без вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту", - сказала вона.

Пенні стверджує, що Трамп довів протилежне.

"Для мене велика честь висунути кандидатуру колишнього президента Дональда Трампа, і я прагну, щоб він отримав визнання, на яке він заслуговує", - додала представниця Республіканської партії.

Зазначимо, що це не перший раз, коли Дональда Трампа висувають на премію за Угоду Авраама, але жодного разу він її не отримав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Чехії Петр Павел вважає, що країнам Європи варто бути готовими до можливої перемоги 45 президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на виборах.

Крім того, ми раніше інформували, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан зробив декілька компліментарних заяв щодо експрезидента США Дональда Трампа, та розповів про його "миротворчість".

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