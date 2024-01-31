Гороскоп для Овнів на 2024 рік: що карти Таро віщують

Вік карт Таро сягає понад півтисячі років, проте донині вони не втратили своєї актуальності, а трансформувалися не лише в інструмент ворожок і читачів Таро, але в робочий інструмент для психологів. Доречно мати й вдома колоду карт Таро, щоб час від часу зазирати у ймовірне майбутнє. Що віщують карти Таро у гороскопі для Овнів на 2024 рік — читайте в тарологічному прогнозі від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта року "Трійка кубків"

Ця карта говорить про дружбу, командний дух і родючість. Вона свідчить про те, що стосунки варто розцінювати не лише як секс, а й як дружбу. Вам варто стати однодумцями та партнерами з вашою другою половинкою.

Також ця карта розповідає і про те, що свої почуття варто розподіляти з друзями. Вона каже, що варто навчитися ділитися своїми радощами та оптимізмом з іншими. Зосередьтеся на емпатії.

Час будувати спільні плани з партнером, ділитися душевною гармонією та оновленими почуттями.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта року "Король пентаклів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто, таємниць, розповідає про надійність, матеріалізм, підтримку та витримку. Вона повідомляє про харизматичну особистість, ділового лідера, фінансового консультанта. Коли з'являється ця карта, то йдеться про практичність, стабільність, рішучість, компетентний та серйозний підхід, відповідальну життєву позицію.

Ця карта розповідає про людей, які досягнули успіху, позбавилися від комплексів та отримати властивість бути на крок попереду інших. Він вміє діяти рішуче і надійний, мов скеля. Насолоджуйтеся своєю справою та пишайтеся своїми досягненнями. Ви поженете плоди своєї діяльності, доб'єтеся розуміння та вийдете на верхню ступінь своєї кар'єри. У вас вистачить енергії, впевненості і харизми, щоб впоратися з будь-якою ситуацією.

Прогноз Таро на фінанси

Карта року "Паж мечів"

Ця карта говорить про уважність, готовність до дій, логіку і гострий розум, мудрість, яка заснована на досвіді, висловлення своїх планів, пошук фактів, озвучення своїх планів, нові ідеї, чесний погляд на життя, молодість душі.

Проте водночас, слід бути готовими до випробувань долі. Вони можуть бути непередбачуваними, але зараз варто очікувати будь-якого розв’язку подій. Продемонструйте силу власного розуму. Потрібно навчитися розв’язувати складні завдання і випробовувати силу волі. Слід побачити істину, протидіяти страхам.

Вчіться далі та зберігайте тверезе мислення. Впевнено дивіться у майбутнє. Іноді варто спитати поради у інших.

Також читайте Таропрогноз на 2024 рік: що карти нам віщують

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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