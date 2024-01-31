Гороскоп для Львов на 2024 год: что карты Таро предвещают

Карты Таро — это колода из 78 карт, появившаяся в Средневековье, и используется в настоящее время преимущественно для гадания. Карты Таро являются системой графических образов, которые могут быть оформлены как бревно карт, когда они используются для игры или гадания.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта года "Восьмерка жезлов"

Эта карта свидетельствует о защите, цели, получении преимуществ. Однако сейчас вам может мешать нежелание сдвинуться с места, желание надеяться на собственные силы, брошенный вызов, невозможность твердо сказать "нет", желание уничтожения, растерянность в сложной ситуации. Важно сейчас устоять перед врагами – даже внутренними и не прибегать к бессмысленной борьбе и агрессивному взаимодействию.

Нужно крепко стоять на своих ногах и отстаивать свои права. Сражайтесь с внутренними демонами и страхами. Помните о том, что для отстаивания собственных предубеждений нужна смелость, а для понимания их подлинной ценности – здравомыслие.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта года "Солнце"

Пора показать себя и осуществить мечты. Это положительная карта, означающая успех и счастье. "Солнце" наполняет нас положительными мыслями, которые помогут достичь цели. Архетипично Солнце представляет смелость, энергичность, глубокое понимание и проникновение в сущность событий. Нужно двигаться вперед.

Следует ожидать большой любви, радости и освобождения от прошлых страхов и сомнений. Однако не нужно слишком гордиться своей славой, чтобы не обращать внимания на других.

Прогноз Таро на финансы

Карта года "Звезда"

Эта карта свидетельствует о вдохновении, идеальной любви, раскрытии истины. Она напоминает об осуществлении мечтаний, подсказывает, что для счастья необходимы самоанализ и твердые убеждения, говорит о свете в конце тоннеля, твердой вере в успех, идеализации человека или цели, повышении интуиции и новом уровне доверия в отношениях с людьми.

Ваше самовыражение достигнет высочайшей точки, вы сможете работать чуть ли не с энергиями Вселенной, надеяться на лучшее и быть уверенными в своем будущем. Ситуация достаточно оптимистичная, но вам нужно верить в себя.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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