Гороскоп для Левів на 2024 рік: що карти Таро віщують

Карти Таро — це колода із 78 карт, що з'явилася у Середньовіччі, і використовується нині, переважно, для ворожіння. Карти Таро є системою графічних образів, які можуть бути оформлені як колода карт, коли вони використовуються для гри або ворожіння.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта року "Вісімка жезлів"

Ця карта свідчить про захист, ціль, отримання переваг. Проте зараз вам може заважати небажання зрушити з місця, бажання сподіватися лише на власні сили, кинутий виклик, неможливість твердо сказати "ні", бажання знищення, розгубленість у складній ситуації. Важливо зараз встояти перед ворогами - навіть внутрішніми і не вдаватися до безсенсової боротьби та агресивної взаємодії.

Потрібно міцно стояти на власних ногах та відстоювати свої права. Боріться з внутрішніми демонами та страхами. Пам'ятайте про те, що для відстоювання власних упереджень потрібна сміливість, а для розуміння їх справжньої цінності - розсудливість.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта року "Сонце"

Настав час показати себе та здійснити мрії. Це позитивна карта, яка означає успіх та щастя. "Сонце" наповнює нас позитивними думками, які допоможуть досягнути мети. Архетипічно Сонце представляє сміливість, енергійність, глибоке розуміння та проникнення у суть подій. Потрібно рухатися вперед.

Варто очікувати великої любові, радості та звільнення від минулих страхів та сумнівів. Проте не потрібно надто пишатися своєю славою, щоб не звертати увагу на інших.

Прогноз Таро на фінанси

Карта року "Зірка"

Ця карта свідчить про натхнення, ідеальну любов, розкриття істини. Вона нагадує про здійснення мрій, підказує, що для щастя необхідні самоаналіз та тверді переконання, говорить про світло в кінці тунелю, тверду віру в успіх, ідеалізацію людини або цілі, підвищення інтуїції та новий рівень довіри у стосунках з людьми.

Ваше самовираження досягне найвищої точки, ви зможете працювати мало не з енергіями Всесвіту, сподіватися на краще і бути впевненими у своєму майбутньому. Ситуація досить оптимістична, але вам потрібно вірити у себе.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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