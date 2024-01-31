Лікарям на окупованих територіях заборонили користуватись соцмережами

Російські загарбники зазнають значних втрат на Мелітопольському напрямку, намагаючись наступати поблизу Роботиного. У зв’язку з цим цивільні лікарні окупованих територій Запоріжжя переповнені військовими РФ.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що російські спецслужби побоюються витоку інформації про актуальний стан справ, тож вводять низку нових обмежень.

Так, на цьому тижні цивільному персоналу лікарень було під підпис доведено розпорядження про заборону використання такого роду сервісів: YouTube, Facebook, Instagram та VPN.

За порушення таких обмежень погрожують звільненням та притягненням до відповідальності безпосереднього керівника.

"Ще одна причина такої заборони — максимально виокремити персонал з незалежного від окупантів інформаційного простору. Окупаційні адміністрації вбачають значну загрозу для свого існування в умовах відсутності тотального контролю над тим з яких джерел населення на даній території отримує інформацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Мелітополі окупанти провели захід, на якому відзначили найкращих колаборантів, що отримали любителі РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники продовжують етнічні чистки на окупованих територіях.

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