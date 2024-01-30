На Донеччині росіяни не довіряють місцевим: до чого вдається ворог

На тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни глушать мобільний зв’язок. Уся справа в том, що вони не довіряють місцевим.

Про це пише ЦНС.

Так, під час переміщення військової техніки РФ глушить мобільний зв'язок, аби проукраїнські мешканці не повідомляли Силам Оборони інформацію в реальному часі.

"Це показово свідчить про рівень реальної підтримки окупації з боку місцевих на ТОТ", – наголошують у Центрі.

Попри тиск ворога українці продовжують передавати інформацію. Вони чекають на ЗСУ й повернення свого рідного краю додому. Безумовно, Україна поверне під свій контроль кожен клаптик землі.

Раніше йшлося про те, що на тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни обіцяють гуманітарну допомогу пенсіонерам в обмін на партійний квиток “Єдиної Росії”.

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