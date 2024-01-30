Володимир Дантес на підборах приголомшив танцями й висміяв "маленьких людей"

Український шоумен Володимир Дантес постав у яскравому образі задля благодійної мети.

Так, Володимир разом із зірковими колегами знявся в оригінальному відео, в якому оголошується про збір на снайперські гвинтівки українським бійцям. До знімань благодійного ролику долучилися відомі блогери Василь Байдак, Олег Свищ і Антон Тимошенко. Всі разом вони зробили переспів відомої пісні Mika "Relax, Take It Easy" й змінили слова на гумористичний лад. Так, артисти у композиції висміюють росіян і закликають донатити.

До слова, ролик знімався у столичному клубі, де за сценарієм, Дантес разом з друзями в яскравих образах співають в оточенні фанатів запальний трек. На відео відчутна атмосфера й стиль тих часів, коли зароджувалася оригінальна пісня.

Володимир Дантес оголосив про збір коштів, переспівавши відомий хіт

Цікаво, що на одному з кадрів можна побачити, як співак виконує танцювальні рухи у взутті на дуже високій платформі.

Володимир Дантес

Своєю чергою, у коментарях шанувальники не стримували своїх емоцій від побаченого. І з гумором відреагували на таку оригінальну ідею про оголошення збору:

А як голосувати за вас на нацвідборі на "Євробачення"?

Який треба донат, щоб потрапити до вас у масовку?

Я хочу, щоб ця пісня стояла на дзвінку!

Mika в депресії. Він не думав, що хтось це зробить краще

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес вже змінював свій образ для ще одного благодійного ролику, де постав з ідеально випрямленим волоссям.

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