На Донеччині росіяни "щедро" видають гуманітарку: що пропонують натомість

На тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни обіцяють гуманітарну допомогу пенсіонерам в обмін на партійний квиток “Єдиної Росії”.

Про це пише Центр національного спротиву.

Окупанти створили на ТОТ гуманітарну кризу

Як відзначають у ЦНС, наразі в людей на окупованих територіях немає грошей на проживання. Тепер ворог намагається купити тих, хто від них залежний. Зокрема, ворожа окупаційна адміністрація планує використати пенсіонерів, щоб набрати людей до партії кремлівського диктатора Володимира Путіна.

"Це необхідно для "виборів президента РФ", адже є ще одним пазлом підготовки до цього пропагандистського фарсу. За логікою окупанта, майбутні члени партії мають забезпечити видимість явки на кількох відкритих дільницях", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники не можуть поновити подання електроенергії на тимчасово окупованих територіях. Уся проблема полягає в дефіциті працівників енергетичної галузі.

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