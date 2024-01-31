Гороскоп для Дів на 2024 рік: що карти Таро віщують

Карти Таро — це колода із 78 карт, що з'явилася у Середньовіччі, і використовується нині, переважно, для ворожіння. Карти Таро є системою графічних образів, які можуть бути оформлені як колода карт, коли вони використовуються для гри або ворожіння.

Дізнайтеся більше про прийдешній рік - у таропрогнозі для Дів на 2024 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта року "Колісниця"

"Колісниця" належить до старших арканів, тобто великих таємниць карт Таро. Вона свідчить про силу волі, чесність, сміливість і певну впертість у діях. Також вона розповідає про ривок уперед, контроль над думками і почуттями, досягнення успіху, духовні пошуки тощо. Водночас вона може вказувати про погоню "за двома зайцями", сексуальну силу та ризиковану авантюру у стосунках, де ви хочете перемогти за будь-яку ціну.

Ця карта Таро підказує, що ключем до успіху може стати дуже сильна самомотивація або ваша особиста впертість. Також ви можете зустріти людину, яка стане уособленням цих рис характеру і дуже вас приваблювати.

Ця карта також каже, що слід переоцінити ваші стосунки з іншими людьми. Можливо, боротьба за серце буде дуже конкурентною. Тоді варто взяти життя у свої руки та позбавитися від суперників. Щоправда, контролювати всіх і вся теж не варто.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта року "Шістка жезлів"

Ця карта належить до молодших арканів Таро, тобто таємниць Таро, також вона представляє стихію жезлів, що символізує пристрасть і сміливість, бажання діяти та змінювати реальність довкола себе. Час перемог близько. "Шістка жезлів", яка належить до молодших арканів Таро, повідомляє, що незабаром ви отримаєте визнання, перемоги та нагороди.

Ви опинитесь у центрі уваги, а ваша тяжка праця буде завершена. Щоправда, гордість заважає вам дивитись правді у вічі. Щоб перемагати, не варто займатися самомилуванням, ви може добряче гепнутися з вершини, яку завоювали. Трішки смирення заради перемог теж не завадить. Сміливо дивіться уперед, але будьте обережними, бо тріумф завжди межує з проблемами.

Прогноз Таро на фінанси

Карта року "Паж пентаклів"

Протягом прийдешнього тижня ситуацію щодо фінансів та грошей описує карта Таро, яка має назву "Паж пентаклів". Ця карта теж належить до придворних карт або карт двору і представляє стихію пентаклів, яка "відповідає" за кошти та фінансів.

Вона говорить, що прийшов час зціпити зуби, поставити перед собою досить реальні завдання і розпочати новий проєкт. Перед вами відкривається новий горизонт можливостей, а ваше завдання не випустити їх з виду. Ця карта свідчить про те, що зараз хороший період, щоб наважитися змінити професію чи почати щось кардинально нове для вас.

Також озирніться довкола, можливо, поруч із вами людина, яка має практичний погляд на життя. Саме вона допоможе вам з вашими новаціями та починаннями.

Зараз час для того, щоб випробувати себе. Ви маєте переконатися, що можете просунутися далі. Ретельно плануйте справи та домагайтеся результату. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити саме сьогодні. Проте, будьте обачними та пам’ятайте не лише про свої інтереси.

Спробуйте радіти новій можливості та шансам, які пропонує вам життя. Будьте відкритими для цінного досвіду.

Також читайте Таропрогноз на 2024 рік: що карти нам віщують

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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