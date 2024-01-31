Гороскоп для Скорпионов на 2024 год: что карты Таро предвещают

Карты Таро – древняя система для гадания будущего, которая приобрела особую популярность в течение последних десятилетий. Она позволяет узнать, что же вы действительно чувствуете, преодолеть собственные страхи и вызовы, задуматься над прошлым и заглянуть в вероятное будущее. Поэтому эзотерик Елена Кузьмич подготовила для вас прогноз по картам Таро для Скорпионов на 2024 год.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта года "Туз мечей"

Эта карта свидетельствует о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. Эта карта намекает на избавление от иллюзий, понимание дальнейшего пути, логическое объяснение событий, понимание того, что хорошо, а что нет, столкновение с реальностью, анализ мотиваций, остроту разума.

Сейчас что-то в вашей душе нуждается в толпе, возможно, речь идет и о нужде в справедливости. Но следует понимать, что сразу это невозможно. Эта карта также символизирует логику и уверенность в себе в момент трудностей. Верьте в себя, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.

Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от разочарований прошлого, иначе вы не сможете двигаться дальше. Это карта стойкости, решительной и максимальной честности. Если вы можете прояснить ситуации и развеять сомнения, то дорога будет открыта.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта года "Четверка жезлов"

Эта карта свидетельствует о празднике, радости, неожиданностях и свободе. Также она рассказывает об успешном завершении дел, радостных событиях, гармонии в делах, гордости за свои достижения, освобождении от ответственности, внутреннем спокойствии и умиротворении, радости общения, ощущении безопасности.

Настает время радости и веселья. Придет гармония, а вместе с ней и лучшие времена. Будьте уверены в своих намерениях, сейчас вы приблизились к моменту успешного завершения дела и можете смело наслаждаться результатом.

Также эта карта указывает на чувство живой симпатии. Сейчас внутренний ребенок подталкивает вас снять облик взрослого человека и полностью отдаться веселью. Смейтесь почаще, отправляйтесь навстречу новым приключениям и излучайте тепло своей души.

Прогноз Таро на финансы

Карта года "Паж кубков"

Эта карта сообщает о душевных порывах, чувственности и восприимчивости. Сейчас нужно в делах демонстрировать свои чувства, доверять своей интуиции, следовать творческим идеям и прощать других людей.

Эта карта подсказывает о начале чего-то нового, но следует быть осторожными. Теперь нужно добавить больше творчества в вашу жизнь. Окунитесь головой в дела и получите значительный результат.

Также поразмышляйте над тем, что вы вносите в свое дело и какого результата ожидаете. Немного смелых фантазий вам не помешает.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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