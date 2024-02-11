Зеленський призначив нового командувача об'єднаних сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №71 призначив Юрія Содоля командувачем об'єднаних сил Збройних Сил України замість Сергій Наєва.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Зеленський указом №70 звільнив Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил Збройних Сил України.

Що відомо про Юрія Содоля

Генерал-лейтенант Юрій Содоль – був командувачем морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Від перших днів широкомасштабного вторгнення Росії керував обороною на одній з найважчих ділянок фронту. Від 2014 року був командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, з якою побував у найгарячіших точках – Рубіжне, штурм Ямполя, оборона Донецького аеропорту, прикриття виходу українських сил з Дебальцевого.

У січні 2015 року його призначили першим заступником командувача Десантно-штурмових військ. А від березня 2018 року він був командувачем морської піхоти ВМС ЗС України.

Юрій Содоль закінчив середню школу у Маріуполі 1988 року, Сумське вище артилерійське командне училище 1992 року та Національну академію оборони України імені І. Черняховського у Києві 2022 року (здобув кваліфікацію офіцера військового управління оперативно-тактичного, 2015 – оперативно-стратегічного рівнів).

У 1990-х рр. служив у артилерійському полку на Дніпропетровщині. Від 2003 – в аеромобільних військах Збройних сил України. 2007-2015 – командир 25-ї окремої повітрянодесантної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України, що базується у Гвардійському на Дніпропетровщині.

Юрій Содоль – Герой України (2022). Має медаль "За військову службу Україні" (2010). Ордени "За мужність" 3-го ступеня (2014), Богдана Хмельницького 3-го ступеня (2015).

Нагадаємо, Зеленський призначив новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександра Павлюка.

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