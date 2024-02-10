Когда закончится война и победит ли Украина: прогнозы карпатских мольфаров

Мольфары поделились прогнозом, как и когда закончится война в Украине и какое будущее нас ждет уже после войны.

Они предвещали войну перед 2014 годом и видели, что это разрастется в еще большую беду. Мольфарам верят не все, но после таких пророчеств все больше людей ждут нового прогноза, но теперь с датой победы Украины.

Что говорят прорицатели теперь и как им удается увидеть будущее – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Ко всем мольфарам главный вопрос: когда кончится война в Украине. И что вообще будет дальше. Есть такие, которые говорят: добра ждать не стоит, как и возвращения территорий.

Что предсказала карпатская мольфарка

Большинство мольфаров предвещают, что Украина территориально снова станет такой, как была во время провозглашения Независимости. Так предсказала и Мария Цвилинов, мольфарка, проживающего в Карпатах. Она утвердительно говорит – победит Украина, а все временно оккупированные территории снова будут под украинским флагом.

О победе Украины говорят и еще двое карпатских прорицателей

Местные посоветовали журналистке ТСН Оксане Радионовой обратиться к еще одному мольфару по имени Довбуш. У него прогнозы тоже положительные, мужчина уверенно говорит – победит Украина, но при определенных условиях. И тоже даже называет примерные даты.

Будет ли повторный захват столицы?

Этого не исключает карпатский прорицатель, но говорит и о том, чем эта попытка закончится.

Мария предупреждает: украинцы еще настраиваются — предвещает затруднения, но отмечает, выигрывает войну именно действующий президент.

Мария также делится секретом, как ей так удается увидеть будущее всей Украины:

"Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – это все не является науками и предвидениями, к сожалению, или иногда, к счастью, не всегда сбываются на 100%. Верить в это или нет - дело каждого. Но лично я верю, что каждый человек, если чего-то очень захочет - он может это осуществить. А еще все мы должны выкарабкаться в ВСУ, обязаны благодарить их каждый день и не забывать поддерживать как морально, так и донатами".

Напомним, провидица из Прикарпатья София Семьянишин также предусмотрела неожиданную победу Украины. Она отметила, что, возможно, в самой России что-нибудь случится такое, что кардинально повлияет на окончание войны.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.