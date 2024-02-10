Действительно ли у россиян появились Starlink: в ГУР дали ответ

Андрей Юсов отметил, что использование захватчиками Starlink на оккупированных территориях начинает приобретать системный характер.
Главное управление разведки подтвердило использование россиянами Starlink на прифронтовых территориях Украины.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии "РБК-Украина".
"Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств. Это начинает приобретать системный характер", – заявил Юсов.
Напомним, ранее американское издание Defense One сообщило, что Россия использует спутниковые устройства SpaceX Starlink в Украине. По словам одного из анонимных источников, украинские войска впервые зафиксировали использование Россией на передовой спутниковой связи несколько месяцев назад.
В SpaceX ответили на заявление об использовании Starlink россиянами в Украине. "Компания SpaceX не ведет никаких дел с российским правительством или его военными, а значит и не обеспечивает работу сети спутниковой связи Starlink", - подчеркнули в компании.
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