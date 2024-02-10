Действительно ли у россиян появились Starlink: в ГУР дали ответ

Главное управление разведки подтвердило использование россиянами Starlink на прифронтовых территориях Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии "РБК-Украина".

"Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств. Это начинает приобретать системный характер", – заявил Юсов.

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Напомним, ранее американское издание Defense One сообщило, что Россия использует спутниковые устройства SpaceX Starlink в Украине. По словам одного из анонимных источников, украинские войска впервые зафиксировали использование Россией на передовой спутниковой связи несколько месяцев назад.

В SpaceX ответили на заявление об использовании Starlink россиянами в Украине. "Компания SpaceX не ведет никаких дел с российским правительством или его военными, а значит и не обеспечивает работу сети спутниковой связи Starlink", - подчеркнули в компании.

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