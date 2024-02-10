Когда закончится война: мольфарка сделала неутешительный прогноз (видео)

По мнению Калины, Путин не планирует останавливаться, и война может перекинуться на другие страны.

Война в Украине закончится нескоро. Такой прогноз сделала старенькая мольфарка Калина, живущая в карпатской Верховине.

Женщина уверяет, что карты показывают будущее. ТСН побывала у нее, чтобы услышать предсказание для Украины в войне.

"Еще немного будет (идти война — ред.). Смертность – много, большая смертность у нас... Изменение большое должно быть, но скоро еще не будет... Нет оружия, нечем воевать. Жаль этого Зеленского, потому что человек ходит-просит. Другие убежали за границу, а этот — нет. Заботы, немножко хлопот по всей Украине... Есть начало, так что должен быть и конец, но еще нескоро", — говорит мольфарка.

По мнению Калины, президент страны-агрессора России Владимир Путин не планирует останавливаться и война может распространиться на другие страны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Большая смертность! И Путин, который не остановится Предсказание будущего в войне мольфарки Калины".

Напомним, 88-летняя мольфарка Мария Цвылинив, живущая в Карпатах, рассказала ТСН, что Украина победит в войне уже в этом году. Это будет конец весны-начало лета. Мольфарко предсказывает, что и Крым вернется Украине и никаких территорий Россия не заберет.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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