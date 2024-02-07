Омолаживающие после 40 стрижки, которые помогут визуально уменьшить лицо

Чтобы выглядеть моложе, можно сесть на диету, сменить гардероб, а можно начать с прически. Сделать более короткий срез, прибегнуть к многослойности – прическа может существенно изменить образ.

Специалисты предлагают такие стрижки, которые помогут вам выглядеть моложе. Присмотритесь к ним, может, среди них есть именно ваша.

Стрижки, которые уменьшат щеки, визуально сузят лицо и помогут выглядеть младше женщинам 40+.

Блант боб

Стрижка блант боб имеет четкую линию, которая доходит до плеча или прямо над ним, она может быть как с челкой, так и без. С возрастом волосы женщины могут выпадать, становиться тоньше, терять прежний объем, а стрижка блант боб, по мнению стилистки Glam Girl Gabi визуально устраняет этот недостаток. Эта стрижка подходит женщинам за 40, потому что одна линия у основания делает волосы на вид более густыми, даже если это не так. А густые волосы связаны с молодостью, поэтому вполне понятно, почему эта стрижка может помочь "мгновенно подтянуть лицо".

Блант боб

Средняя длина с длинными слоями

Если вы не хотите короткую стрижку или есть какая-то другая причина, по которой вы хотите сохранить среднюю длину волос, Габи предлагает стрижку средней длины с длинными слоями. Стрижка с множественными обрамляющими лицами слоями является универсальной. А средняя длина недостаточно коротка, чтобы расширить лицо, но не длинная, чтобы вытянуть его вниз. Стилистка советует обязательно хранить плотную базовую линию.

Омолаживающие стрижки

Стрижки с челкой

Независимо от того, какую стрижку вы выберете — с короткими волосами или длинными, челка может сделать лицо меньшим с виду, замаскировать мелкие морщинки и изломы на лбу и в уголках глаз.

Но, как отмечает Габи важно подобрать челку, которая подходит именно вам — тонкую, рваную и т.д. Слишком короткая или слишком ровная челка может, по мнению стилистки, наоборот, сделать акцент на морщинах и отеках вокруг глаз, то есть, состарит.

Стрижки с челкой

Бикси

Стрижка бикси – это не только модно, но и практично. Эту стрижку можно быстро высушить феном и игриво уложить. Если вы сделаете эту стрижку немного длиннее, она превратится в лохматую стрижку, а вариант с короткими волосами будет иметь крутой и смелый вид.

Стрижка бикси

Используйте естественную текстуру ваших волос

Воспользуйтесь тем, что дала вам природа – если у вас волнистые или вьющиеся волосы, перестаньте их выправлять. Кудри, волосы, которые, как вы считаете не имеет идеального вида действительно могут сделать вас моложе. Волнистость может расширить ваше лицо и убрать акцент из нечеткого овала лица. Кроме того, вьющиеся волосы имеют более беззаботный вид, а это всегда делает ваш образ моложе.

Стрижки для вьющихся волос

В любом случае, в любом возрасте, следует носить прическу, которая наиболее вам нравится и удобна для вас. Но если вы чувствуете, что ваш образ нужно изменить, прислушайтесь к советам стилистов.

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