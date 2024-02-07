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Омолаживающие после 40 стрижки, которые помогут визуально уменьшить лицо

Омолаживающие после 40 стрижки, которые помогут визуально уменьшить лицо

Омолаживающие стрижки

Стрижки, которые по мнению стилистов сделают вас помоложе на вид

Чтобы выглядеть моложе, можно сесть на диету, сменить гардероб, а можно начать с прически. Сделать более короткий срез, прибегнуть к многослойности – прическа может существенно изменить образ.

Специалисты предлагают такие стрижки, которые помогут вам выглядеть моложе. Присмотритесь к ним, может, среди них есть именно ваша.

Стрижки, которые уменьшат щеки, визуально сузят лицо и помогут выглядеть младше женщинам 40+.

Блант боб

Стрижка блант боб имеет четкую линию, которая доходит до плеча или прямо над ним, она может быть как с челкой, так и без. С возрастом волосы женщины могут выпадать, становиться тоньше, терять прежний объем, а стрижка блант боб, по мнению стилистки Glam Girl Gabi визуально устраняет этот недостаток. Эта стрижка подходит женщинам за 40, потому что одна линия у основания делает волосы на вид более густыми, даже если это не так. А густые волосы связаны с молодостью, поэтому вполне понятно, почему эта стрижка может помочь "мгновенно подтянуть лицо".

Блант боб / ©
Блант боб

Средняя длина с длинными слоями

Если вы не хотите короткую стрижку или есть какая-то другая причина, по которой вы хотите сохранить среднюю длину волос, Габи предлагает стрижку средней длины с длинными слоями. Стрижка с множественными обрамляющими лицами слоями является универсальной. А средняя длина недостаточно коротка, чтобы расширить лицо, но не длинная, чтобы вытянуть его вниз. Стилистка советует обязательно хранить плотную базовую линию.

Омолаживающие стрижки / ©
Омолаживающие стрижки

Стрижки с челкой

Независимо от того, какую стрижку вы выберете — с короткими волосами или длинными, челка может сделать лицо меньшим с виду, замаскировать мелкие морщинки и изломы на лбу и в уголках глаз.

Но, как отмечает Габи важно подобрать челку, которая подходит именно вам — тонкую, рваную и т.д. Слишком короткая или слишком ровная челка может, по мнению стилистки, наоборот, сделать акцент на морщинах и отеках вокруг глаз, то есть, состарит.

Стрижки с челкой / ©
Стрижки с челкой

Бикси

Стрижка бикси – это не только модно, но и практично. Эту стрижку можно быстро высушить феном и игриво уложить. Если вы сделаете эту стрижку немного длиннее, она превратится в лохматую стрижку, а вариант с короткими волосами будет иметь крутой и смелый вид.

Стрижка бикси / ©
Стрижка бикси

Используйте естественную текстуру ваших волос

Воспользуйтесь тем, что дала вам природа – если у вас волнистые или вьющиеся волосы, перестаньте их выправлять. Кудри, волосы, которые, как вы считаете не имеет идеального вида действительно могут сделать вас моложе. Волнистость может расширить ваше лицо и убрать акцент из нечеткого овала лица. Кроме того, вьющиеся волосы имеют более беззаботный вид, а это всегда делает ваш образ моложе.

Стрижки для вьющихся волос / ©
Стрижки для вьющихся волос

В любом случае, в любом возрасте, следует носить прическу, которая наиболее вам нравится и удобна для вас. Но если вы чувствуете, что ваш образ нужно изменить, прислушайтесь к советам стилистов.

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