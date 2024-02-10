Германия должна быть готова к войне: генерал бундесвера спрогнозировал сроки

Германия и другие страны НАТО должны быть готовы к войне через 5 лет. Поэтому сейчас нужно укрепить войско.

Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер в интервью изданию Welt am Sonntag.

Новая угроза войны

По его словам, впервые со времен холодной войны извне возникла угроза возможной войны.

"Когда я слежу за аналитикой и вижу, какой потенциал военной угрозы выходит из России, то для нас это означает пять-восемь лет на подготовку. Это не значит, что будет война. Но она возможна. И поскольку я военный, то говорю : за пять лет мы должны быть готовы к войне ", — заявил Бройер.

Кроме боеспособности, речь идет также о необходимых изменениях ментальности.

"Нужно изменение мышления как в обществе, так и прежде всего в бундесвере. Важным военачальник назвал сдерживание, что означает способность защитить себя и таким образом сделать риск нападения настолько высоким, что противник решит отказаться от него", — говорится в сообщении.

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Говоря о готовности Путина не ограничиться Украиной, Бройер назвал это "намерением", которое имеет российский президент.

"Я узнаю это у Путина из того, что он написал и сказал, и по его действиям в Украине. А также по военному потенциалу. Мы видели, что в России Дума решила перейти на военную экономику. Поэтому потенциал сейчас растет", — сказал генерал.

Он отметил и то, что происходящее имеет признаки битвы на истощение. Поэтому дальнейшее развитие будет зависеть от того, сколько резервов людей и техники у Путина будет для ее продолжения.

Помощь Запада для Украины

Бройер заявил, что в случае помощи Украины Германия "доходит до крайностей" в том, что касается поддержки материалами и учебными возможностями.

"Наше ограничение состоит в том, что мы имеем в наличии и что может быть изготовлено и доставлено от промышленности. При наличии высших промышленных мощностей Украина могла бы получить больше поддержки", — отметил Бройер.

Между тем, президент Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры о продолжении поддержки Украины в противостоянии агрессии РФ.

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