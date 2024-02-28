Белорусские диссиденты готовят переворот против Лукашенко – Politico

Лидер группы белорусских диссидентов сказал, что победа над Россией в Украине важна для ослабления режима в Минске.

Группа белорусских диссидентов заявляет, что планирует государственный переворот против самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко. Этот переворот планируется совершить "в нужное время".

Об этом пишет издание Politico.

Партизанская белорусская группа сопротивления BYPOL, действующая из Польши, учит офицеров и активно саботирует Кремль в его войне против Украины. Все для подготовки государственного переворота против режима Минска, публично заявил один белорусский деятель.

"Мы разработали план и воплотим его в жизнь в нужное время", – заявил бывший белорусский офицер, экс-работник спецслужб Александр Азаров бельгийскому изданию VRT.

Азаров отметил, что для ослабления режима Лукашенко необходимо обеспечить поражение президента России Владимира Путина в Украине.

"Без Путина нет Лукашенко. Если Украина сможет начать успешное наступление, у Путина больше не будет времени на Беларусь", – считает экс-офицер.

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Азаров утверждает, что белорусская группа осуществляла диверсии против России в попытках помочь Украине в войне: атаковала самолеты, повреждала железную дорогу и обучала белорусских добровольцев, воюющих совместно с украинскими войсками.

В феврале прошлого года группировка взяла на себя ответственность за атаку беспилотниками, когда были нанесены серьезные повреждения военному самолету РФ вблизи Минска.

Азаров также рассказал, что уволился с должности после того, как стал свидетелем фальсификации на президентских выборах 2020 года и жесткого подавления протестов. Он бежал в Украину, а затем в Польшу, откуда возглавляет BYPOL.

15 февраля в Беларуси Азарова вместе с пятью другими экс-правохранителями заочно осудили за "разжигание социальной розни, сговор с целью насильственного захвата власти и создания экстремистской группировки". Экс-офицер получил самый строгий приговор – 25 лет тюрьмы и штраф в размере около 123 500 дол.

К слову, накануне Лукашенко заявил, что снова планирует баллотироваться в президенты Беларуси.

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