Благодаря чему ВСУ стали чаще сбивать самолеты РФ: в Defense Express объяснили

Украинская ПВО уже научилась сбивать российские самолеты, о чем свидетельствует ряд последних случаев.

Чем именно могли сбить два истребителя Су-34 27 февраля, рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский, передает "Эспрессо".

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"Что касается уничтожения двух самолетов РФ, то можно вспомнить несколько вариантов оружия, чем могли сбить эти самолеты. Это может быть Patriot в разных комбинациях. Даже в рамках проекта FrankenSAM говорили о разных западных деталях. Также некоторые наши структуры заявили, что у нас появилась "звезда смерти" под названием "Комплекс С-200", имеющий заявленную дальность поражения воздушных целей до 250 км", – говорит эксперт.

Также он напомнил, что в ВСУ есть итальянско-французские комплексы SAMP/T, которые тоже имеют достаточно высокую дальность поражения аэродинамических целей.

По словам военного эксперта, россияне постоянно пытаются противодействовать украинским ПВО.

"Сейчас вопрос стоит не в том, чем сбили российские самолеты, а что сбили вопреки тому, что россияне постоянно предпринимают какие-то меры, чтобы противодействовать украинским ПВО. К этому факту, что за сегодня (27 февраля. – Ред.) сбили 2 российских самолета Су-34, в день интенсивных боев, нужно ввести обратную редукцию – что наша ПВО научилась действовать под постоянным прессингом противника в прифронтовой зоне и научилась сбивать российские самолеты. Вряд ли такая интенсивность ущерба связана с поступлением тех или иных типов зенитных ракет. Это уже оперативное мастерство наших ПВО и Воздушных сил", – предположил Киричевски.

Ранее в Воздушных силах рассказали, сколько самолетов и вертолетов потеряла авиация РФ за 2 года войны.

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