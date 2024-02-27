ВСУ сбили второй за день российский истребитель Су-34

Олещук отметил, что ввиду таких потерь боевой и специальной авиации, россияне должны задуматься и по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы".
Украинские войска 27 февраля сбили уже второй за день российский истребитель Су-34 на востоке государства.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук.
"Около 14.00 отработали по очередному Су-34. Направление – то же! Цель – неизменна!" – отметил командующий ВС.
"При таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны задуматься, по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы". Что ж, работаем дальше... До победы!" – резюмировал Олещук.
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Напомним, утром 27 февраля командующий Воздушными силами сообщил о сбитии одного российского Су-34 на восточном направлении.
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