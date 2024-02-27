ЗСУ збили другий за день російський винищувач Су-34

Олещук зазначив, що зважаючи на такі втрати бойової та спеціальної авіації, росіяни мали б замислитись і принаймні на певний час припинити "авіаційні м’ясні штурми".
Українські війська 27 лютого збили вже другий за день російський винищувач Су-34 на сході держави.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук.
"Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна!" – зазначив командувач ПС.
"При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми". Що ж, працюємо далі... До перемоги!" – резюмував Олещук.
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Нагадаємо, вранці 27 лютого командувач Повітряних сил повідомив про збиття одного російського Су-34 на східному напрямку.
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