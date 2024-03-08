Армия Беларуси превратилась в обслуживающий персонал россиян — ЦНС

АрмияБеларуси обслуживает российских захватчиков, которые там размещаются для поддержки режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации местных, представители местных сил специальных операций обеспечивают охрану военных частей ВС РФ, находящихся там незаконно.

В то же время белорусские части обеспечивают россиянам логистику, то есть фактически занимаются доставкой.

"Это и есть кремлевское "братство", где местные являются "обслуживанием" для "старших братьев", прибывших для обеспечения власти московского ставленника", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что границу Латвии пытались перейти россияне и белорусы, связанные со спецслужбами РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Госпогранслужбе оценили вероятность вторжения в Украину из Беларуси.

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