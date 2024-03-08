Армия Беларуси превратилась в обслуживающий персонал россиян — ЦНС

Белорусские части фактически занимаются доставкой для россиян.
АрмияБеларуси обслуживает российских захватчиков, которые там размещаются для поддержки режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По информации местных, представители местных сил специальных операций обеспечивают охрану военных частей ВС РФ, находящихся там незаконно.
В то же время белорусские части обеспечивают россиянам логистику, то есть фактически занимаются доставкой.
"Это и есть кремлевское "братство", где местные являются "обслуживанием" для "старших братьев", прибывших для обеспечения власти московского ставленника", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что границу Латвии пытались перейти россияне и белорусы, связанные со спецслужбами РФ.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Госпогранслужбе оценили вероятность вторжения в Украину из Беларуси.
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