Астрологический прогноз на 8 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: идеи, которые в этот день могут прийти в голову, окажутся исключительно продуктивными – причем это коснется всех сфер жизни – от профессиональной до личной.

Символ дня: якорь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: темно-синий, индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: изумруд, адуляр.

За какую часть тела отвечает: ноги.

Болезни дня: велика вероятность проблем с кровеносной и лимфатической системой.

Питание дня: пища должна быть постной, от цитрусовых и картофеля желательно отказаться.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: нельзя пикировать рассаду – это может нанести ей вред.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии – особенно приворотов и отворотов.

Сны дня: сны нынешнего дня являются вещими и довольно быстро сбываются.

Табу дня: необходимо опасаться переохлаждения – оно спровоцирует простудные и вирусные заболевания.

Цитата дня: "Совершенство складывается из мелочей. А совершенство это уже не мелочи" (Микеланджело Буонаротти).

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