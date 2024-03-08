Астрологический прогноз на 8 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: идеи, которые в этот день могут прийти в голову, окажутся исключительно продуктивными – причем это коснется всех сфер жизни – от профессиональной до личной.
Символ дня: якорь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: темно-синий, индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: изумруд, адуляр.
За какую часть тела отвечает: ноги.
Болезни дня: велика вероятность проблем с кровеносной и лимфатической системой.
Питание дня: пища должна быть постной, от цитрусовых и картофеля желательно отказаться.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: нельзя пикировать рассаду – это может нанести ей вред.
Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии – особенно приворотов и отворотов.
Сны дня: сны нынешнего дня являются вещими и довольно быстро сбываются.
Табу дня: необходимо опасаться переохлаждения – оно спровоцирует простудные и вирусные заболевания.
Цитата дня: "Совершенство складывается из мелочей. А совершенство это уже не мелочи" (Микеланджело Буонаротти).
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