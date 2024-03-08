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Астрологический прогноз на 8 марта

Астрологический прогноз на 8 марта

Якорь - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: идеи, которые в этот день могут прийти в голову, окажутся исключительно продуктивными – причем это коснется всех сфер жизни – от профессиональной до личной. 

Символ дня: якорь. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: темно-синий, индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: изумруд, адуляр. 

За какую часть тела отвечает: ноги. 

Болезни дня: велика вероятность проблем с кровеносной и лимфатической системой. 

Питание дня: пища должна быть постной, от цитрусовых и картофеля желательно отказаться. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: нельзя пикировать рассаду – это может нанести ей вред. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии – особенно приворотов и отворотов. 

Сны дня: сны нынешнего дня являются вещими и довольно быстро сбываются. 

Табу дня: необходимо опасаться переохлаждения – оно спровоцирует простудные и вирусные заболевания. 

Цитата дня: "Совершенство складывается из мелочей. А совершенство это уже не мелочи" (Микеланджело Буонаротти). 

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