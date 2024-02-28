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Зодиакальный гороскоп на март 2024 года для всех 12 знаков

Зодиакальный гороскоп на март 2024 года для всех 12 знаков

Зодиакальный гороскоп на март 2024 / Фото: www.credits

Нынешний март обещает бурные события во всех жизненных сферах.

В личной жизни каждого – от звезд до простых людей – возможны самые головокружительные "кульбиты": судьбоносные встречи и громкие расставания, свадьбы и разводы, признания в любви и отказы принять предложения руки и сердца.

Прежде чем сделать решительный шаг в отношениях с близким человеком, необходимо как следует продумать – а еще лучше, просчитать – то, какие последствия он может иметь. Что касается политический жизни на глобальном – мировом – уровне, то и тут скучать никому не придется. Во многих странах Солнце "высветит" проблемы с властью, поэтому велика вероятность ее смены – особенно это коснется диктаторских режимов. 

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок

Овен 

Овен / © Credits
Овен / Фото: Credits

Большая часть месяца пройдет с ощущением усталости и "связанных рук", когда желание что-либо делать – прежде всего в профессиональной сфере, есть, но обстоятельства этому не способствуют. Последняя декада марта – с вхождением в знак Солнца – позволит его представителям встрепенуться и воспрянуть духом – отныне уже ничто не сможет их остановить на пути к поставленным целям. 

Телец 

Телец / © Credits
Телец / Фото: Credits

Конкуренцию профессиональной деятельности, карьера в которой резко пойдет вверх, будет составлять личная жизнь – в ней возможны приятные события, прежде всего в отношениях с любимым человеком: тут найдется место для любых – даже самых невероятных сюрпризов. Появление старого друга, о котором давно ничего не было известно, станет для представителей знака настоящим праздником. 

Близнецы 

Близнецы / © Credits
Близнецы / Фото: Credits

На фоне общения с друзьями – как старыми, так и новыми, которые появятся в это время, месяц пролетит быстро, а настроение, находящееся на подъеме, позволит решать вопросы любого – но прежде всего профессионального – характера легко и с удовольствием. Единственное, что может помешать добиться впечатляющих результатов, - это начальство – с ним необходимо найти общий язык. 

Рак 

Рак / © Credits
Рак / Фото: Credits

В профессиональном отношении необходимо отказаться от суеты и спешки, к тому же лучше сократить объем работ, сосредоточившись на качестве, а не на количестве запланированных проектов. Если не прислушаться к этой рекомендации звезд, можно поставить под удар свой авторитет перед коллегами и начальством – на исправление положения уйдет довольно много времени и сил.  

Лев 

Лев / © Credits
Лев / Фото: Credits

В отношениях с окружающими людьми – особенно любимыми и друзьями – необходимо соблюдать осторожность: обстоятельства могут подталкивать к конфликту. В работе важно выбирать нетрадиционные – креативные – способы достижения целей, привычные методы ожидаемого результата не дадут. Инициатива, проявленная в это время, окажется не наказуемой, а, наоборот, поощряемой. 

Дева 

Дева / © Credits
Дева / Фото: Credits

На работе на первый план выйдет рутинная и монотонная деятельность, к которой необходимо отнестись с терпение и пониманием – ее обязательно нужно сделать, поскольку она расчистит дорогу для грандиозных проектов в будущем. Последняя декада месяца – время приятных неожиданностей, касающихся финансов и личной жизни, то есть, повезет и в деньгах, и в любви. 

Весы 

Весы / © Credits
Весы / Фото: Credits

Балансирование между семейными хлопотами и профессиональными обязанностями будет сложно, но жизненно необходимо: перекос в одну сторону неизбежно приведет к проблемам в другой. В бизнесе успех принесет сотрудничество с партнерами, которые принесут в общий "котел" не только средства, без которых не обойтись, но и новые – гениальные и перспективные – идеи. 

Скорпион 

Скорпион / © Credits
Скорпион / Фото: Credits

Первостепенными окажется решение вопросов, связанных с собственным домом – от текущего или косметического ремонта до покупки нового жилья и переезда на новое место жительства. С решительными шагами главное – не торопиться: сделать так, чтобы "все стало, как было", скорее всего, уже не удастся. Внимания потребуют и дети, в жизни которых необходимо принять активное участие. 

Стрелец 

Стрелец / © Credits
Стрелец / Фото: Credits

Тема недвижимости будет главной в "симфонии" месяца: тем, кто задумал переезд в другой город – и даже другую страну, – удастся выгодно продать свое старое жилье и хорошо устроиться на новом месте. Тем, кто не собирается никуда перебираться, можно заниматься обустройством своего жилья и создавать в нем комфорт и уют, применяя на практике свои дизайнерские идеи. 

Козерог 

Козерог / © Credits
Козерог / Фото: Credits

Главное оружие – причем не только в профессиональном, но и в личном плане – информация, которую можно – и нужно – получать из всех доступных источников: она даст возможность сориентироваться даже в самой непростой ситуации. Неожиданные траты будут уравновешены значительными денежными поступлениями – правда, для того, чтобы их получить, придется потрудиться. 

Водолей

Водолей / © Credits
Водолей / Фото: Credits

Напряженность в отношениях с окружающими, осложнявшая жизнь в прошлом месяце, постепенно сойдет на нет, дав возможность перевести дух. Успех в профессиональной – и финансовой – сферах принесет общение на всех уровнях, от делового до личного: симпатия начальства или партнера по работе может сыграть важную роль в решении серьезного вопроса, дав нужный перевес голосов. 

Рыбы 

Рыбы / © Credits
Рыбы / Фото: Credits

Шарм и очарование, которые обеспечат звезды, сделает представителей знак чрезвычайно привлекательными, чем обязательно нужно воспользоваться, чтобы решить важные вопросы – причем не только личного, но и хозяйственно-бытового характера: всегда приятно оказать содействие симпатичному человеку. Необходимо внимательно относиться к здоровью: болезнь легче предупредить, чем лечить. 

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