Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди про припинення вогню – Байден

Президент США Джо Байден заявив у понеділок, 26 лютого, що Ізраїль та ХАМАС наблизилися до укладення угоди про припинення вогню до наступного понеділка – 4 березня – під час переговорів у Катарі.

Про це пише Reuters.

Ізраїль та ХАМАС досягли угоди під час переговорів у Катарі, яка також спрямована на звільнення заручників.

"Я сподіваюся, що до початку вихідних, до кінця вихідних… Мій радник із національної безпеки каже мені, що ми близькі до мети. Ми близькі. Ми ще не закінчили. Я сподіваюся, що до наступного понеділка ми доб'ємося перемир'я", - заявив Байден журналістам під час візиту до Нью-Йорка.

Проте публічно Ізраїль і ХАМАС продовжують займати різні позиції щодо можливого перемир’я. Ізраїль продовжує стверджувати, що він не припинить війну, доки ХАМАС не буде знищено, а ХАМАС заявляє, що не звільнить заручників без угоди про припинення війни.

Водночас американські чиновники заявили, що США наполегливо домагалися укладання угоди про відстрочення звільнення заручників на початок Рамадану 10 березня.

Після зустрічі з катарським еміром шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, очільник ХАМАС Ісмаїл Ханія, який переховується від правосуддя, заявив, що його угруповання вітає зусилля посередників з пошуку шляхів припинення війни. При цьому він звинуватив Ізраїль у тому, що той тягне час, поки жителі Гази вмирають в облозі.

"Ми не дозволимо ворогу використовувати переговори як прикриття цього злочину", - заявив він.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль готовий до угоди, але тепер справа за ХАМАСом, який має "усвідомити реальність", "відмовитися від вимог", які він назвав "за межею" і "з іншої планети".

Нагадаємо, у США військовий підпалив себе біля посольства Ізраїлю – з'явились нові подробиці.

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