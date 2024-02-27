Израиль и ХАМАС близки к соглашению о прекращении огня — Байден

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, 26 февраля, что Израиль и ХАМАС приблизились к заключению соглашения о прекращении огня до следующего понедельника – 4 марта – в ходе переговоров в Катаре.

Об этом пишет Reuters.

Израиль и ХАМАС достигли соглашения во время переговоров в Катаре, которое также направлено на освобождение заложников.

"Я надеюсь, что к началу выходных, до конца выходных… Мой советник по национальной безопасности говорит мне, что мы близки к цели. Мы близки. Мы еще не закончили. Я надеюсь, что до следующего понедельника мы добьемся перемирия", — заявил Байден журналистам во время визита в Нью-Йорк.

Однако публично Израиль и ХАМАС продолжают занимать разные позиции относительно возможного перемирия. Израиль продолжает утверждать, что он не прекратит войну, пока ХАМАС не будет уничтожен, а ХАМАС заявляет, что не освободит заложников без соглашения о прекращении войны.

В то же время, американские чиновники заявили, что США настойчиво добивались заключения соглашения об отсрочке освобождения заложников до начала Рамадана 10 марта.

После встречи с катарским эмиром шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, скрывающийся от правосудия глава ХАМАС Исмаил Хания заявил, что его группировка приветствует усилия посредников по поиску путей прекращения войны. При этом он обвинил Израиль в том, что тот тянет время, пока жители Газы умирают в осаде.

"Мы не позволим врагу использовать переговоры как прикрытие этого преступления", – заявил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов к соглашению, но теперь дело за ХАМАСом, который должен "понять реальность", "отказаться от требований", которые он назвал "за гранью" и "с другой планеты".

Напомним, в США военный поджег себя возле посольства Израиля – появились новые подробности.

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