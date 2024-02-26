У США військовий підпалив себе біля посольства Ізраїлю – з'явились нові подробиці

У неділю, 25 лютого, близько 13:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом) американський військовий підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Його доставили до лікарні у критичному стані.

Як пише CNN, це був льотчик-військовослужбовець ВПС США.

На відео, яке є у розпорядженні CNN, чоловік представляється як Аарон Бушнелл і каже: "Я більше не буду співучасником геноциду". Військовий також додав, що те, що він збирається зробити, "є мінімальним у порівнянні зі стражданнями палестинців".

Потім він обливає себе невідомою рідиною, підпалює її і кілька разів кричачи "Звільніть Палестину".

Представник ВПС США Роуз Райлі підтвердив CNN, що до інциденту причетний льотчик на службі.

Американської військового після скоєного доставили до місцевої лікарні – він залишається у важкому стані.

Представник ізраїльського посольства в США сказав, що "жоден працівник посольства не постраждав і перебуває в безпеці".

Управління поліції округу Колумбія (MPD) заявило, що співпрацює з Секретною службою та Бюро з алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин для розслідування інциденту.

Подібний інцидент стався у грудні 2023 року біля ізраїльського консульства в Атланті – людина також підпалила себе. На місці виявили прапор Палестини.

Нагадаємо, ізраїльські війська готові змінити терміни проведення операції у місті Рафак, що на півдні Сектора Гази – яка умова.

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