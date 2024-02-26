Чим унікальна Третя окрема штурмова бригада: військовий розповів

Володимир Коротя на позивний “Повстанець” — командир 1 стрілецького батальйону Третьої окремої штурмової бригади. Він розповів, чим унікальна 3 ОШБр.

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA військовий сказав, що вони впроваджують інноваційний підхід до планування операцій та вивчають передові практики за стандартами НАТО.

“Мені подобається цей підрозділ, подобається тут служба, це близько до мене особисто ідеологічно, тому що я весь шлях йшов з “Азовом” або з ветеранами “Азову”. Завжди є два інструмента: інструмент командира, інструмент бійця, підлеглого. З точки ору командира ми впроваджуємо, якщо можна так сказати, інноваційний підхід до планування. Ми максимально вивчаємо всі передові практики за стандартами НАТО, і отримаємо навчання, і навчаємо свої штаби по S-системі. Унікальність ще в тому, що навіть зі старшим начальником, зберігаючи субординацію, можна завжди знайти спільну мову і спокійно поспілкуватися”, — розповів Володимир Коротя.

За його словами, ще одна унікальність їхнього підрозділу та бригади в тому, що командири розуміють цінність людського життя і ресурси, які потрібні для того, щоб його зберегти.

“Це якщо говорити з точки зору командира і керівництва. Якщо говорити з точки зору бійця, по-перше, ми не посилаємо непідготовленого бійця в бій. Намагаємося максимально вжити заходів для того, щоб боєць отримав фахову, професійну підготовку. І по-друге, щоб боєць уже набув від нас, від ветеранів, навичок для повноцінного і якісного виконання бойової задачі, збереження свого життя і максимального проявлення саме в тому напрямку, в якому він потрібен. Якщо ти кухар — готуй їжу, якщо ти зв’язківець — сиди на радіо, якщо ти кулеметник — вчись на кулеметника, дивись на старших побратимів, на сержантський корпус, працюй з кулеметом. Ми намагаємося в бійці розгледіти його, можливо, не стільки особистість, скільки його якісь фізіологічні здібності для подальшого виконання завдань”, — розповів Володимир Коротя.

Аліна Туришин і Володимир Коротя / Фото: ТСН.ua

За його словами, військові мають відчувати себе частиною сім’ї у колективі.

“Людина має відчувати свою прив’язаність до сім’ї. Сім’я — це звучить голосно, але коли людина себе відчуває себе частиною сім’ї, то вона і в колективі себе починає вести по-іншому. Тобто ти кажеш, наприклад, що у нас в сім’ї не п’ють, і людина каже “окей”. Або, умовно кажучи, лягають у десятій годині спати, значить це правило працює для всіх. Старші командири показують молодшим командирам, а ті підлеглим”, — каже Володимир Коротя.

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