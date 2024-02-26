Картину продали за рекордні 17 мільйонів доларів, коли дізналися, хто автор

Картина 17 століття, спочатку оцінена в 14 тисяч доларів два роки тому, була продана майже за 14 мільйонів доларів на аукціоні Sotheby's після того, як колекціонери розкрили її таємницю.

Про це пише Daily Mail.

Колекціонери з'ясували, що її написав відомий художник Рембрандт.

Під час дослідження, яке тривало 20 місяців, експерти використовували рентгенівський аналіз та інфрачервону візуалізацію і консультувалися з кількома провідними дослідниками Рембрандта.

Картину олією під назвою "Поклоніння королів" оцінювали в 10 600-15 900 доларів 2021 року, коли Christie's приписав роботу комусь із кола Рембрандта і виставив її на продаж в Амстердамі.

Невелика картина розміром 23 х 17 см вперше була виявлена 1955 року, коли її придбав JCH Heldring в Амстердамі.

Полотно викликало неабиякий інтерес, тому що практично всі картини Рембрандта перебувають у музеях по всьому світу. І на аукціонах практично ніколи не з'являються.

Нагадаємо, у Відні виявили картину австрійського художника Ґустава Клімта "Портрет фройляйн Лізер", яку вважали втраченою майже 100 років. Її вартість оцінюють у понад 50 мільйонів євро.

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