"Вагнерівці" повернулися на фронт до України: де вони воюють - відповіли у ГУР

Нові колишні "вагнерівці" застосовують на фронті той самий підхід, який вони використовували у Бахмуті.

"Добровольчий корпус" ветеранів "СВО", який зараз підпорядковується Міністерству оборони РФ, - це колишні "вагнерівці", які повертаються на фронт до України.

Про це повідомив начальник ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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"В РФ зараз формують "добровольчий корпус" з 18 тисяч осіб. Це, в тому числі, всі колишні вагнерівці, керує цим Міністерство оборони. Вони зараз діють і в районі Авдіївки. Ось та бригада ветеранів - це і є "добровольчий корпус", який застосовується Росією. Тож, вони активно використовуються через те, що мають бойовий досвід. Тобто на полі бою їх зараз можна побачити", - розповів він.

За його словами, нові колишні "вагнерівці" застосовують на фронті той самий підхід, який вони використовували у Бахмуті. Це - постійні штурмові дії і досягнення результату будь-якою ціною.

"Що стосується зарплати, то вона там майже така сама, як і в збройних силах Росії. Але у “Вагнера” зарплата була вища і "Вагнер" дуже цінував своїх інструкторів і командирів", - зазначив Скібіцький.

Нагадаєми, за даними української розвідки, зараз на фронті Авдіївський напрямок є найбільш проблемним.

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