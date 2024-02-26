"Вагнеровцы" вернулись на фронт в Украину: где они воюют – ответили в ГУР

Новые бывшие "вагнеровцы" применяют на фронте тот же подход, который они использовали в Бахмуте.

"Добровольческий корпус" ветеранов "СВО", который сейчас подчиняется Министерству обороны РФ, – это бывшие "вагнеровцы", возвращающиеся на фронт в Украину.

Об этом сообщил начальник ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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"В РФ сейчас формируют "добровольческий корпус" из 18 тысяч человек. Это, в том числе, все бывшие вагнеровцы, руководит этим Министерство обороны. Они сейчас действуют и в районе Авдеевки. Вот та бригада ветеранов — это и есть "добровольческий корпус", который применяется Россией. Поэтому они активно используются из-за того, что имеют боевой опыт. То есть на поле боя их сейчас можно увидеть", — рассказал он.

По его словам, новые бывшие "вагнеровцы" применяют на фронте тот же подход, который они использовали в Бахмуте. Это – постоянные штурмовые действия и достижение результата любой ценой.

"Что касается зарплаты, то она там почти такая же, как и в вооруженных силах России. Но у "Вагнера" зарплата была выше и "Вагнер" очень ценил своих инструкторов и командиров", — отметил Скибицкий.

Напомним, по данным украинской разведки, сейчас на фронте Авдеевское направление является наиболее проблемным.

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