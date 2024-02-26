Как Кремль получил план контрнаступления ВСУ еще до его начала: Свитан ответил

По мнению Свитана, Москва минимум знала об основном ударе украинской армии во время контрнаступления.

Россиянам удалось получить план украинского контрнаступления еще задолго до его начала через российские аналитические центры, управляемые разведкой РФ.

Об этом сказал полковник запаса ВСУ, военный аналитик Роман Свитан в эфире КИЕВ24.

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"У россиян серьезные аналитические центры исходя из тех данных, которые снимает российская разведка. КГБ как было, так и осталось. Они могут составить определенные механизмы, которыми планируется, и в принципе понять, где планируются какие-то наступательные операции. В таком виде, вероятно, план лежал. Дело в том, что любой разбирающийся аналитик, а там действительно серьезные центры, могут составить направление основного удара как минимум", — пояснил он.

Напомним, накануне Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции рассказал, что план контрнаступления Украины был известен Москве еще до его начала из-за утечки информации. Это, по его словам, главная причина неудачи наступательной спецоперации ВСУ.

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