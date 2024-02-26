Сырский и Умеров приехали на передовую к военным – видео

Главком и министр обороны пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий.

Об этом главком сообщил в Telegram.

Сырский и Умеров заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках их ответственности.

"Враг регулярно штурмует позиций наших войск. На многих направлениях обстановка сложная и нуждается в постоянном контроле. Мы детально проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые дальнейшие шаги, в первую очередь защиты войск от дронов и ударов с воздуха КАБами, а также усиление отдельных участков фронта", – отметил главком.

Сырский с Умеровым также пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов по делу на местах.

"Проанализировали возникающие проблемы в бригадах. Обратил внимание на важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, а также сохранения жизни наших защитников и защитниц. Для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями безотлагательно на месте принял несколько решений", — добавил Александр Сырский.

Напомним, Сырский проводит аудит Сил обороны – сколько военных за два года до сих пор не было на фронте.

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