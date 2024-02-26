Сирський та Умєров приїхали на передову до військових – відео

Головком і міністр оборони поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом з міністром оборони Рустемом Умєровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій.

Про це головком повідомив у Telegram.

Сирський та Умєров заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках їх відповідальності.

"Ворог регулярно штурмує позицій наших військ. На багатьох напрямках обстановка складна та потребує постійного контролю. Ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, в першу чергу захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами, а також підсилення окремих ділянок фронту", - зазначив головком.

Сирський з Умєровим також поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях.

"Проаналізували проблеми, які виникають в бригадах. Звернув увагу на важливість координації та належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, а також збереження життя наших захисників і захисниць. Задля покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами невідкладно на місці ухвалив декілька рішень", - додав Олександр Сирський.

Нагадаємо, Сирський проводить аудит Сил оборони – скільки військових за два роки досі не були на фронті.

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