Моторошна ДТП у Чернігівській області: загинула 15-річна дівчинка

На трасі зіткнулися дві автівки.

На автодорозі в Козелецькій громаді сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у поліції Чернігівської області.

Правоохоронці встановили, що водій Audi, рухаючись автодорогою "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі" в напрямку міста Києва, не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся з автомобілем Opel, який їхав попереду.

Внаслідок ДТП 15-річна пасажирка Opel загинула на місці, а ще одну пасажирку з травмами доправили до лікарні.

Водія Audi поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі розслідування триває.

Нагадаємо, неподалік міста Корець водій вантажівки наїхав на чоловіка, який лежав на проїзній частині.

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